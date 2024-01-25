Міль більше не чіпатиме ваш одяг: прості народні способи, що знищать шкідників

Побутова міль – це різновид шкідливих комах, який може завдати значних збитків речам і продуктам у вашій оселі. Вона особливо агресивна до матеріалів, що містять хутро і вовну, оскільки її харчування базується на кератині.

Завдяки особливостям шлунку, міль може ефективно переварювати цей матеріал, виробляючи необхідну кількість кислоти.

Найпоширеніший вид побутової молі - платтяна, харчова чи шубна міль. Шубна міль псує речі з натуральних матеріалів, особливо вироблених з хутра. Платтяна міль з'являється у виробах з вовни чи хутра, непомітно пошкоджуючи їхню структуру. А харчова міль псує продукти й заражає їх своїми личинками.

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Метелики молі уникають яскравого світла, тому їх можна зустріти у комодах, коморах та шафах чи полицях з одягом.

Методи профілактики розповсюдження цих комах залежать від їх виду, а вибір засобів для боротьби із ними може варіюватися від хімічних препаратів до народних методів.

Якщо ви виявили у своєму одязі дірки, це може бути ознакою того, що у вас завівся білизняний червець. Ці маленькі істоти ласують натуральними волокнами, такими як шовк, хутро, вовна та льон. Вони можуть завдати значної шкоди вашому одягу, якщо їх не негайно виявити та знищити.

Як позбутися молі у речах:

Якщо одяг сильно пошкоджений, його, на жаль, доведеться викинути. Якщо міль не сильно ушкодила речі, їх можна знезаразити. Для початку виперіть одяг в пральній машині при високій температурі, щоб знищити личинки молі. Потім обробіть шафу чи полиці, де зберігався одяг. Це допоможе видалити яйця та личинки молі, які можуть бути приховані у важкодоступних місцях.

Використовуйте розчин оцту (2 часини оцту та 4 частини води). Потім у шафу покладіть пакетики з лавандою або іншими ароматними травами. Міль не любить сильні запахи, такі як лаванда, гвоздика, розмарин або м’ята. Ви можете покласти ці ароматні трави в тюлеві мішечки або просочити ватяні кульки ефірною олією.

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Також розкладіть у шафі, де лежить ваш одяг, листочки лаврового дерева. Вони є ворогами цих шкідників.

Сезонний одяг, який ви не носите, слід зберігати в герметичних пакетах або картонних коробках. Це допоможе захистити його від молі.

Уникайте використання нафталіну. Нафталін є хімічним продуктом, який може бути шкідливим для здоров’я. Він також не дуже ефективний у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, ми розповіли, як позбутися харчової молі на кухні.

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