Як боротися з міллю в гардеробі: 5 дієвих порад

Боротьба з міллю у вашому гардеробі може бути неприємним завданням, але існують ефективні способи вирішення цієї проблеми. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу домашнім засобам, чи покладаєтесь на покупні, кожен підхід має свої переваги та недоліки. UAportal розглядає кілька методів, які допоможуть вам позбутися молі та запобігти її поверненню.

Відео дня

1. Обирайте перевірені бренди

Якщо ви вирішили використовувати комерційні засоби, важливо надавати перевагу перевіреним брендам, які не містять шкідливих токсинів. Це забезпечить ваше здоров'я та безпеку, а також ефективне знищення молі.

2. Оцтовий розчин

Простий і натуральний засіб полягає в розведенні оцту з водою і використанні його для протирання внутрішньої частини шафи. Цей метод можна застосовувати як для знищення молі, так і для профілактики зараження.

Читайте також: Міль в будинку: як позбутися шкідників

3. Використовуйте холодні температури

Коли прохолодна погода, винесіть свій одяг на вулицю. Міль не може вижити при низьких температурах, тому холодне повітря може допомогти знищити всіх наявних комах.

4. Регулярно прибирайте

Щоб відлякати моль, не зберігайте старий і невикористаний одяг у своєму гардеробі. Міль особливо приваблюють занедбані предмети одягу, тому регулярне прання та прибирання є вкрай важливими.

5. Використовуйте лаванду

Протягом десятиліть лаванда зарекомендувала себе як ефективний засіб від молі. Зробіть пакетики з сушеною лавандою і розкладіть їх у своєму гардеробі. Молі не подобається аромат цієї квітки, що робить її природним і ароматним відлякувачем.

Нагадаємо, ми розповіли, як позбутися харчової молі на кухні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!