Можуть пошкодити ДНК: науковці попередили про небезпеку УФ-сушарок лаку для нігтів

За останніми науковими дослідженнями, виявлено, що популярні УФ-сушарки для нігтів, які використовуються для затвердіння гелевого манікюру, можуть спричиняти пошкодження ДНК рук та сприяти мутаціям.

Це нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, розкриває вплив ультрафіолетового випромінювання цих пристроїв на клітини людини.

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Ультрафіолетові сушарки для нігтів стали популярними в салонах краси, проте дослідження показало, що під впливом їхнього випромінювання відбувається пошкодження мітохондрій та ДНК, а також загибель клітин. Експерименти вказують, що навіть короткий час під УФ-світлом може мати негативний вплив.

Автори дослідження наголошують на необхідності додаткових епідеміологічних досліджень, щоб точно визначити ризик раку для тих, хто регулярно користується УФ-сушарками для нігтів. Однак ці результати створюють обґрунтовані підстави для подальшого вивчення і розуміння можливих загроз та заходів безпеки використання цих пристроїв.

Нагадаємо, останнім часом зростає популярність японського манікюру.

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