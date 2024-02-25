Можуть загинути: які кімнатні рослини не варто ставити на підвіконня

Які кімнатні рослини не можна ставити на підвіконня

Вирощування кімнатних рослин приносить естетичну насолоду та очищає повітря. Проте, не всі квіти однаково добре адаптуються до умов підвіконня. Деякі з них можуть просто загинути в несприятливому середовищі.

Щоб ваші кімнатні рослини радували вас красою та здоров'ям, ретельно обирайте місце для кожного виду. На сайті noviydoctor.com розповіли про 5 видів, які краще не розміщувати на підвіконні.

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1. Спатифілум:

Ця рослина чудово очищає повітря, але не любить холод.

Переохолодження коренів на холодному підвіконні може призвести до її загибелі.

Спатифілум також не любить пряме сонячне світло, яке може обпекти його листя.

2. Фікус:

Фікуси дуже популярні, але їм потрібне стабільне середовище з високою вологістю.

3. Кактуси:

Більшість кактусів потребують багато сонця, тому підвіконня може здатися логічним місцем.

Проте, їм також потрібна стабільна температура, і вони не переносять протягів.

Підвищена зимова вологість біля вікна може спричинити гниття кактусів.

4. Орхідеї:

Ці вишукані квіти потребують ретельного догляду, включаючи регулярний полив і вологий клімат.

5. Сенполія (узамбарська фіалка):

Ця ніжна квітка чутлива до перепадів температур і потребує стабільного, помірного тепла.

Пам'ятайте:

На підвіконні добре ростуть тіньовитривалі та стійкі до перепадів температур рослини.

Якщо ви все ж таки хочете розмістити там більш чутливі квіти, подбайте про захист від протягів, прямих сонячних променів та регулювання вологості.

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