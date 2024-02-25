Можуть загинути: які кімнатні рослини не варто ставити на підвіконня
Вирощування кімнатних рослин приносить естетичну насолоду та очищає повітря. Проте, не всі квіти однаково добре адаптуються до умов підвіконня. Деякі з них можуть просто загинути в несприятливому середовищі.
Щоб ваші кімнатні рослини радували вас красою та здоров'ям, ретельно обирайте місце для кожного виду. На сайті noviydoctor.com розповіли про 5 видів, які краще не розміщувати на підвіконні.
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1. Спатифілум:
- Ця рослина чудово очищає повітря, але не любить холод.
- Переохолодження коренів на холодному підвіконні може призвести до її загибелі.
- Спатифілум також не любить пряме сонячне світло, яке може обпекти його листя.
2. Фікус:
- Фікуси дуже популярні, але їм потрібне стабільне середовище з високою вологістю.
3. Кактуси:
- Більшість кактусів потребують багато сонця, тому підвіконня може здатися логічним місцем.
- Проте, їм також потрібна стабільна температура, і вони не переносять протягів.
- Підвищена зимова вологість біля вікна може спричинити гниття кактусів.
4. Орхідеї:
- Ці вишукані квіти потребують ретельного догляду, включаючи регулярний полив і вологий клімат.
5. Сенполія (узамбарська фіалка):
- Ця ніжна квітка чутлива до перепадів температур і потребує стабільного, помірного тепла.
Пам'ятайте:
- На підвіконні добре ростуть тіньовитривалі та стійкі до перепадів температур рослини.
- Якщо ви все ж таки хочете розмістити там більш чутливі квіти, подбайте про захист від протягів, прямих сонячних променів та регулювання вологості.
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