Хвилина часу щодня і друге підборіддя зникне: що радять фахівці (відео)

Другим підборіддям називають складку шкіри та відкладень підшкірного жиру, яка утворюється під нижньою щелепою. Воно може з'явитися або через надмірну вагу, через генетику, чи медичні стани.

Існує кілька способів позбутися другого підборіддя. Найефективнішим є зниження ваги. Якщо ви маєте надмірну вагу або ожиріння, схуднення допоможе зменшити кількість жиру в організмі, в тому числі й під нижньою щелепою.

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Як повідомляє Express Health, позбутися другого підборіддя можуть допомогти деякі фізичні вправи та косметичні процедури. Якщо ви хочете спробувати позбутися "зайвого підборіддя" за допомогою вправ, то почитайте поради експертки з краси Джилл Теплін.

Вона зауважила, що існує проста вправа, яка може бути ключем до видалення двійного підборіддя без необхідності витрачати значні кошти на косметологічні процедури чи піддаватися хірургічним втручанням.

Вправа, яку називають "покажчиковий пальчик", дуже проста у виконанні та може бути проведена у будь-який час та у будь-якому зручному місці. Ця вправа спрямована на зміцнення м'язів шиї та підборіддя, що може допомогти у покращенні контуру обличчя.

Щоб виконати вправу, підніміть язик до неба і максимально відведіть його назад. Утримуйте цю позицію та повторюйте вправу, намагаючись досягти кращих результатів.

Експерти рекомендують виконувати цю вправу регулярно, починаючи з невеликої кількості повторень і поступово збільшуючи їхню кількість. Вони також наголошують на важливості комбінування фізичних вправ з правильним харчуванням та збалансованим образом життя для максимального ефекту.

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