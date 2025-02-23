Милі перевертні: особливості породи котів лікоїв

На перший погляд лікої можуть здатися страхітливими, але за їхньою незвичайною зовнішністю ховається дружній та ласкавий характер. Цю рідкісну породу часто називають "котами-вовками", "недосфінксами" або навіть "перевертнями" – і не без підстав, адже сама назва "лікой" походить від грецького слова "вовк".

Походження та унікальність породи

Лікої – одна з наймолодших і найрідкісніших порід у світі. Виставкових представників цієї породи всього близько 100. Назва породи відображає їхній своєрідний зовнішній вигляд – кішки мають середній розмір, худорляве тіло та клиноподібну голову. Вони відомі своїм унікальним забарвленням – чорна шерсть з "сивиною" створює ефект недоглянутості. Деякі лікої можуть бути частково або повністю безшерстими, що робить їх схожими на сфінксів, хоча генетичного зв’язку між породами немає. Про це пише Фокус.

Як з’явилася порода

Лікої вперше були зафіксовані у 2010 році в штаті Вірджинія, США, коли у звичайної короткошерстої кішки народилися незвичайні кошенята. Їхня шерсть росла клаптями, через що вони виглядали дикими та недоглянутими. Зацікавившись цим феноменом, заводчик Джон Гоббл розпочав дослідження і виявив, що незвичайний вигляд спричинений рецесивним геном, який зустрічався і раніше в інших частинах США.

Після ретельної селекційної роботи у 2011 році вдалося закріпити особливості породи. Було підтверджено, що лікої не мають генетичних патологій, а їхня своєрідна облисілість викликана браком волосяних фолікул. У 2012 році порода отримала реєстрацію в Міжнародній асоціації кішок (TICA), а з 2017 року лікої допущені до участі в чемпіонатах.

Зовнішність та догляд

Шерсть лікоїв тонка, груба і рідкісна, а забарвлення зазвичай чорне з сивиною. Вони линяють протягом року, а двічі на рік можуть втрачати майже всю шерсть, тому регулярний догляд є необхідністю. На відміну від сфінксів, лікої не є гіпоалергенними.

Через відсутність густого підшерстя ці кішки погано переносять холод та пряме сонячне світло, тому їх рекомендують утримувати виключно вдома. В холодну пору року вони можуть потребувати додаткового утеплення у вигляді спеціального одягу.

Їхні великі круглі очі мають гіпнотичний погляд, а забарвлення варіюється від бурштинового до зеленого. Іноді зустрічаються особини із блакитними або сірими очима.

Характер лікоїв

Попри "дикий" вигляд, лікої – дружні та грайливі кішки, які добре ладнають із людьми та навіть іншими тваринами. Вони швидко прив’язуються до господарів, проте можуть бути настороженими з незнайомцями.

Через мисливський інстинкт ця порода не найкращий вибір для сімей з маленькими дітьми – у відповідь на різкі рухи кішка може подряпати дитину. Водночас лікої добре розважають себе самостійно, тож не потребують постійної уваги власника.

Для комфорту вихованця важливо мати багаторівневий кігтеточку та достатньо місця для активних ігор.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Можливі проблеми зі здоров’ям

Лікої – загалом здорова порода, проте вони можуть мати певні спадкові схильності до хвороб:

Захворювання нирок – зустрічається у породи частіше, ніж у інших кішок.

– зустрічається у породи частіше, ніж у інших кішок. Артрит – до 10 років 70% лікоїв можуть мати проблеми з суглобами.

– до 10 років 70% лікоїв можуть мати проблеми з суглобами. Гіпертиреоз – порушення роботи щитоподібної залози. Для профілактики рекомендується низькоїодна дієта.

Вартість породи

Через рідкісність лікоїв їхня ціна є доволі високою. В Україні кошеня може коштувати від 40 000 гривень і більше.

Лікої – унікальна порода для тих, хто шукає незвичайного компаньйона. Вони відрізняються не лише своїм зовнішнім виглядом, а й відданим характером, роблячи їх чудовими друзями для тих, хто готовий забезпечити їм належний догляд.

Раніше ми розповідали про топ порід собак, які не ладнають з дітьми.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!