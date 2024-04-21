Метеопатам буде важко: скільки магнітних бур очікується наприкінці квітня та коли чекати на удари

Фахівці центру дослідження за космічною погодою опублікували графік магнітних бур до кінця квітня 2024. Метеопатам доведеться пережити два сильні геомагнітні шторми.

За даними сервісу Meteoagent, потужні чотирибальні геомагнітні збурення на Землі триватимуть 21 та 23 квітня. Посилитися шторми можуть 28 та 29 квітня, однак це лише попередній прогноз.

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Магнітні бурі сьогодні, завтра та до кінця квітня 2024:

Магнітні бурі у квітні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі у квітні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Вплив магнітних бур на людей

Магнітні бурі можуть впливати на людей, особливо на тих, хто має певні чутливості та схильності до реакцій на зміни у геомагнітному середовищі. Це явище відоме як "метеопатія" або "геомагнітна чутливість".

Деякі люди повідомляють про фізичні та емоційні симптоми під час магнітних бур, таких як:

Головний біль та мігрені: зміни в магнітному полі Землі можуть впливати на центральну нервову систему, спричиняючи головний біль, мігрені та підвищену чутливість до світла та звуку.

Тривога та депресія: деякі люди відчувають погіршення настрою під час магнітних бур. Зміни в магнітному полі можуть впливати на вироблення нейромедіаторів у мозку, таких як серотонін, що може впливати на рівень тривоги та депресії.

Тривога та розлади сну: магнітні бурі можуть призводити до збудження та тривожності, що може ускладнити засинання та якість сну.

Збої в роботі серцево-судинної системи: у деяких людей магнітні бурі можуть призводити до змін у кровообігу та артеріальному тиску.

Підвищена втома: люди можуть відчувати збільшену втомленість та втому під час магнітних бур.

Хоча деякі дослідження підтверджують зв'язок між магнітними бурями та фізичними/емоційними симптомами, існують і спростовані теорії. Більшість науковців погоджуються, що для більшості людей магнітні бурі не мають серйозного впливу на їхнє здоров'я. Однак важливо враховувати індивідуальні особливості та реакції на зовнішні стимули.

Важливо! Якщо ви почуваєтеся недобре у період магнітних бур, не займайтеся самолікуванням та зверніться за порадою до лікаря.

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