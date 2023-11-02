Мармелад з гарбуза: смачний десерт, який полюблять діти

Мармелад з гарбуза - що приготувати з гарбуза - страви з гарбуза

Мармелад з гарбуза – корисний десерт, але його варто споживати у помірних кількостях. Він містить багато вітамінів, мінералів і інших поживних речовин, які необхідні для здоров'я людини.

Для цього краще використовувати свіжий гарбуз, аніж консервований або заморожений. Не додавайте в мармелад багато цукру, оскільки так зменшаться корисні властивості.

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Інгредієнти:

цукор – 270 г,

вода кип’ячена – 500 мл,

м’якоть гарбуза – 500 г,

лимонний сік – 70 мл,

цукрова пудра – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

1. Для мармеладу краще обирати цукровий або мускатний гарбуз, який буде без темний плям. Його треба очистити від шкірки, порізати на кубики, залити водою і варити доти, доки він не стане м'яким.

2. Перетріть гарбуз через сито та перекладіть в іншу каструлю, насипте цукру. Всю масу треба підігріти на маленькому вогні, постійно помішуючи.

3. Через 2 хвилини треба додати лимонний сік і варити ще 10 хвилин, щоб він став густим. Мармелад має падати шматками зі столової ложки. Якщо ви бачите, що ваш гарбуз ще рідкий, то продовжуйте варити.

4. Мармелад покладіть на деко, яке треба застелити пергаментом. Залиште на 10-12 годин до повного загустіння. Після цього можна різати на шматки, посипати цукровою пудрою і смакувати.

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