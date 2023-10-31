П'ять цікавих страв, які можна приготувати з гарбуза

Гарбуз – це сезонний овоч, який дозріває восени. Він має багато корисних властивостей і може бути використаний для приготування різних страв.

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Цей овоч можна використовувати для приготування різноманітних страв. Це можуть бути супи, пюре, каші, смачна випічка, а також десерти.

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Вареники з гарбузом

Український кулінар на своєму сайті поділився цікавим рецептом вареників з гарбузом, який для цієї страви треба буде запекти.

Оскільки за цим рецептом вареники будуть солодкими, то краще обирати мускатні солодкі сорти гарбуза. Як підсолоджувач можна використати цукор.

Інгредієнти:

гарбуз – 500 г,

кисломолочний сир – 150 г,

цукор – 1 ст. ложка,

борошно – 320 г + 20 г для підпилу,

цукор – 1 ч. ложка,

сіль – ½ ч.л,

молоко – 100 мл,

яйце – 1 штука,

мед для подачі – 50 мл,

вершкове масло для подачі – 25 г.

Спосіб приготування:

1. У розігріту до 180 градусів духовку поставте очищений від шкірки гарбуз (500 г). Він має бути нарізаний невеликими шматками. Найкраще його загорнути у фольгу та запікати пів години, щоб він був м'яким.

2. У 320 г борошна додайте другу половину гарбуза, 1 ч.л. цукру, ½ ч.л. солі, влийте туди ж 100 мл молока та вбийте 1 яйце. Все це треба добре перемішати та замісити тісто, щоб воно вийшло еластичним. Після цього залиште його відпочити на 15 хвилин.

3. Готовий гарбуз треба охолодити та перебити до консистенції пюре. Якщо перебити – буде ніжніший, а розім’яти – текстурніший. Половину гарбуза перемішайте зі 150 г кисломолочного сиру та 1 ст.л. цукру.

4. Висипте борошно на поверхню, щоб розкачувати тісто товщиною 0,5-0,6 см. Далі формуйте заготовки для вареників – кружальця. На один вареник треба приблизно 1,5 ч.л. начинки. Кількість начинки регулюйте за розміром кружалець. Якщо начинки буде надто багато, вареники можуть тріснути чи розліпитися.

5. Закип’ятіть у каструлі воду, наливши не більше ⅔ об’єму. Вкиньте вареники в киплячу воду та варіть 5 хвилин.

6. Готові вареники змастіть медом та маслом. Смакуйте гарячими.

Гарбузові чіпси

Ця страва незвичайна тим, що гарбуз використовується не в традиційному вигляді, а як чіпси. Такі чіпси будуть відмінним перекусом або доповненням до основного блюда.

Інгредієнти:

1 середній гарбуз

1 ч. л. оливкової олії

1/2 ч. л. солі

1/4 ч. л. чорного перцю

Спосіб приготування:

Очистіть гарбуз від шкірки і насіння, натріть на крупній терці. В мисці змішайте гарбуз з оливковою олією, сіллю і перцем. Розкладіть гарбуз на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте гарбузові чіпси в духовці при температурі 200 градусів Цельсія протягом 15-20 хвилин, або до золотистого кольору.

Для більш яскравого смаку можна додати в гарбуз інші спеції, наприклад, кмин, коріандр або часник.

Якщо ви хочете, щоб чіпси були більш хрусткими, можна додати в них трохи борошна. Ви можете запекти гарбузові чіпси в духовці або на грилі. Також можете за допомогою овочечистки зробити чипси більш класичної форми.

Салат з гарбузом, оселедцем та томатами

Клопотенко переконує, що оселедець та гарбуз вдало поєднуються. Смак стає ще яскравішим, якщо додавати чилі та журавлину.

Інгредієнти:

250 г очищеного гарбуза,

3 філе оселедця,

2 томати,

50 г журавлини,

10 гілочок петрушки,

1/3 перцю чилі,

3 ст. л. соняшникової олії,

сіль до смаку.

Спосіб приготування:

1. Підготуйте всі інгредієнти для приготування салату. Гарбуз треба очистити від шкірки та насіння. Шматок у 250 г треба нарізати тонкими слайсами однакового розміру.

2. Розігрійте пательню з 1 ст. л. соняшникової олії та обсмажте слайси гарбуза з дрібкою солі, щоб вони вийшли м'якими. Після цього викладіть на тарілку та дайте повністю охолонути.

3. Томати поріжте на маленькі частинки, а 1/3 перцю чилі поріжте тонкими кружальцями. Петрушку пошинкуйте.

4. Філе оселедця треба нарізати великим шматками.

5. У салатнику змішайте усі підготовлені інгредієнти, додавши 50 г журавлини. Для заправки вам потрібно 2 ст. ложки соняшникової олії, сіль та перець.

Піца з гарбузом, цибулею та сиром

Видання "Смакуй вдома" поділилось рецептом цікавого пирога-піци з гарбузом, цибулею та сиром.

Інгредієнти:

2 листи тіста листкового бездріжджового,

300 г гарбуза,

150 г сиру твердого, або сулугуні,

1 цибуля ріпчаста,

1 яєчний жовток,

оливкова олія,

сіль.

Спосіб приготування:

1. Гарбуз треба очистити та нарізати тонкими скибочками, обприскати 2 столовими ложками оливкової олії. Обсмажте на розігрітій пательні-гриль з обох сторін до готовності.

2. Очищену цибулю наріжте півкільцями та обсмажте на оливковій олії. У цей час натріть сир на великій терці.

3. Деко треба вистелити папером для випічки. Тісто має бути попередньо розморожене, один пласт треба легенько розкачати, щоб вийшов прямокутник, і укласти його на деко.

4. На тісто, відступаючи від країв на пару сентиментів, викладіть цибулю і обсмажену гарбуз, зверху посипте натертим сиром. У вас має вийти схоже на піцу. За бажанням наступний пункт можна не виконувати.

5. Якщо ви хочете пиріг, а не піцу, то другий пласт тіста розкачайте в прямокутник трохи більшого розміру, ніж перший, і накрити їм зверху пласт з начинкою, щільно притиснувши краї.

6. Змастіть посоленим жовтком, зробіть діагональні надрізи та випікайте в духовці 30 хвилин.

Кисіль з гарбуза

Інгредієнти:

м’якоть гарбуза – 500 г

вода – 4 склянки

вершкове масло – 40 г

кукурудзяний крохмаль – 4 ст.л.

Спосіб приготування:

1. Очистьте та наріжте гарбуз. Його треба протушкувати з вершковим маслом під кришкою, поки він не стане м'яким.

2. Перетріть готовий гарбуз через сито, додайте 3 склянки води і доведіть до кипіння.

3. Розведіть крохмаль в 1 склянці холодної води і акуратно влийте в гарбузову масу. Дайте покипіти трохи і зніміть.

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