Маргарин чи масло: що краще використовувати для випікання

Що краще додавати у випічку, щоб вийшла пухкою та смачною

Для випікання ми часто використовуємо масло або маргарин. Проте треба знати кілька нюансів, коли ви вибираєте необхідний жир для пиріжків, тістечок, кексів тощо.

Господині розповіли, що насамперед треба врахувати вид випічки, з якою матимете справу. А також звертайте увагу на рецепт, хоча деякі інгредієнти можна справді замінити.

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Деяка випічка вимагає певного жиру для отримання необхідної текстури та смаку. До прикладу, якщо ви хочете хрумке та розсипчасте пісочне тісто, то краще підійде маргарин. Дріжджове тісто вийде еластичним та м'яким завдяки маслу. Для бісквіту можна взяти як маргарин, так і масло.

Крім цього, треба врахувати якість та склад жиру. Бо не все масло хороше, як і маргарин. Спробуйте обирати продукти з більш-менш натуральним складом, без зайвих барвників та добавок. Враховуйте жирність: для випікання найчастіше беруть маргарин з 72-82% жирністю, або масло з 82-86% жирність.

Не менш важливим є те, як ви додаватимете масло або маргарин. Для деяких рецепт треба розтопити, або ж додати цілісним.

Наприклад, для пісочного тіста використовують холодний та твердий маргарин, який треба натерти або порізати. Щоб приготувати дріжджове тісто необхідно взяти м’яке масло кімнатної температури. Для бісквітів – розтоплене масло або маргарин, яке додають наприкінці замішування.

Пам'ятайте, що обирати масло або маргарин треба з врахування його складу, форми, температури, або ж виду випічки.

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