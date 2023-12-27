Як зберігати надрізану цибулю, щоб вона не псувалась вдвічі довше

Цибуля – це незамінний інгредієнт у багатьох стравах, але вона може швидко псуватися, особливо в холодильнику. Щоб продовжити свіжість цибулі, можна скористатися одним із двох простих способів.

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Насипте невеликий шар солі на блюдце, а потім покладіть на нього головку цибулі зрізом вниз. Сіль буде поглинати зайву вологу, що запобіжить пліснявіння і гниттю цибулі, пише Главред.

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Змастіть місце зрізу цибулі рослинною олією, перш ніж прибрати її в пакет або контейнер. Це створить додатковий бар'єр, який запобіжить втраті вологи і збереже цибулю свіжою.

Обидва ці методи доступні та прості у використанні. Застосовуючи їх, ви зможете продовжити термін зберігання цибулі в холодильнику на кілька тижнів.

Деякі додаткові поради щодо зберігання цибулі

Цибулю слід зберігати в прохолодному, темному місці.

Не зберігайте цибулю разом з іншими овочами, які виділяють етилен, наприклад, з яблуками або бананами. Етилен може прискорити псування цибулі.

Якщо цибуля вже почала сохнути, можна помістити її в контейнер з водою. Це допоможе їй відновити втрачену вологу.

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