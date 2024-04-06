Хлопчик випадково знайшов рідкісний 2000-річний браслет під час прогулянки з собакою (фото)

У Британії 12-річний Роуен Бреннан з Богнора, Сассекс, зробив неймовірну знахідку під час прогулянки з собакою в районі Пагам. Він знайшов рідкісний римський золотий браслет, датований I століттям нашої ери.

Спочатку Роуен не усвідомлював цінність своєї знахідки, вважаючи його просто шматком брухту. Він дослідив, як визначити золото, і, переконавшись, що воно справжнє, поділився знахідкою з мамою, пише aol.co.uk.

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Перукар, який був знайомий з археологією, заінтригувався знахідкою Роуена і порекомендував Аманді, його мамі, звернутися до офіцера-розвідника.

Після експертної оцінки стало зрозуміло, що браслет є "винятково рідкісним" скарбом. З того часу його досліджує Британський музей.

Браслети типу армілли, подібні до знайденого Роуеном, носили в Римській імперії як символ рангу або як нагороду за військові заслуги. Зазвичай їх носили жінки, але іноді й чоловіки, як знак пошани.

Нагадаємо, археологи знайшли в Помпеях будівельний майданчик часів Древнього Риму.

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