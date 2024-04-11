Максі, міді чи міні: які спідниці будуть модними у сезоні весна-літо

У світі моди нові тенденції постійно народжуються, а Франсін Хіт – відома експертка у галузі стилю – не тільки розкриває нам найактуальніші силуети спідниць майбутнього сезону, але й ділиться цінними порадами щодо їх стилізації.

Експертка зі стилю повідомила у коментарі net-a-porter, які спідниці носити жінкам навесні та влітку 2024 року. За її словами, цього сезону з гардероба варто діставати як максі, так і міді й мініспідниці.

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Спідниця максі

За словами Франсіс Хіт, справжній тренд цієї весни – спідниця-максі у формі прямокутника. Вона може стати ключовим предметом гардероба, оскільки надає образу невимушеної елегантності та шику.

Для створення стильного образу, Хіт рекомендує поєднувати довгу спідницю з легкою блідо-блакитною сорочкою або майкою, дотримуючись принципу гри з пропорціями. Відтак, простий асиметричний топ або світла майка стануть ідеальним доповненням до спідниці.

Спідниця міді

Спідниця середньої довжини – це вибір усіх, хто шукає елегантність та універсальність. Її можна легко адаптувати до будь-якого стилю, вносячи кілька змін. Одним з ідеальних варіантів є поєднання класичної білої джинсової спідниці з низькими каблуками або босоніжками на ремінцях. Цей образ підкреслить вашу жіночність та стиль, даруючи вам впевненість.

Мініспідниця

У 2024 році мініспідниці – це не лише тренд, але й вираз вашої сміливості та стилю. Хочете носити щось, що обтягує стегна? Спробуйте сучасну мініспідницю з витонченим кроєм, додавши до образу туфлі на каблуках для створення ефекту витягнутого силуету.

За порадами Франсін Хіт ви зможете створити модні та стильні образи, що підкреслять вашу індивідуальність та смак. Не бійтеся експериментувати та творити свій неповторний стиль разом зі світовими трендами.

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