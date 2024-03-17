Магнітні бурі на кінець березня: чи доведеться терпіти нездужання

У другій половині березня 2024 року не очікується небезпечних червоних періодів магнітних бур, коли сила штормів сягає понад 5 балів. За попереднім графіком, магнітні бурі до квітня 2024 можливі, проте вони не становитимуть небезпечності для метеозалежних людей.

За даними сервісу Meteoagent, з 21 по 22 березня можлива слабка трибальна геомагнітна активність, а 27 та 28 – можливо відбудуться помірні геомагнітні шторми.

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Що таке магнітні бурі

Вони виникають через спалахи на Сонці — потік заряджених сонячних частинок може проникати в магнітне поле Землі та викликати його коливання. Тривалість магнітних бур може становити від кількох годин до кількох днів.

Як магнітні бурі впливають на людей

Магнітні бурі становлять небезпеку не тільки для метеочутливих людей, але і вагітних, дітей, людей похилого віку.

Магнітні збурення можуть спричинити погане самопочуття, оскільки вони впливають на переміщення рідини в тілі живих істот.

На кого впливають магнітні бурі

люди із хронічними захворюваннями серця;

люди з артеріальною гіпертензією;

вагітні;

немовлята;

люди старшого віку;

люди із проблемами з імунітетом;

люди із підвищеним рівнем стресу.

Як пережити вплив магнітної бурі

У період магнітних бур можуть виникнути такі симптоми метеозалежності:

головний біль;запаморочення;

стрибки артеріального тиску;

біль у серці;

прискорене серцебиття;

порушення координації;

порушення сну;

шум у вухах.

Магнітні бурі також можуть посилити дратівливість, занепокоєння, спровокувати стрибки настрою та значно знизити працездатність.

Що пити коли магнітні бурі

Щоб уникнути негативного впливу магнітних бур, потрібно дотримуватися режиму сну, стежити за харчуванням і пити більше води. Експерт радить вживати продукти з високим вмістом заліза, цинку та селену, а також вітаміни B і C.

Варто відмовитися від вживання жирної, смаженої та солоної їжі, а також від кави та алкоголю.

У разі різкого погіршення стану краще одразу звернутися за допомогою до лікаря.

Раніше науковці передбачили, як помре Сонце та сказали, що це буде "епічно".

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