Магнітна буря 15 березня посилилася одразу на два бали: що робити

У п'ятницю, 15 березня, на Землі спостерігається потужна магнітна буря силою у чотири бали. Її потужність сягла помаранчевого рівня небезпечності.

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За даними сервісу Meteoagent, вже 16 березня очікується, що геомагнітний шторм стихне до 3 балів (зелений рівень) й до кінця поточного тижня магнітних коливань не варто очікувати. Однак варто зауважити, що графік може змінитися.

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Магнітні бурі, які також відомі як геомагнітні бурі, є явищем в космосі, яке може мати вплив на земну атмосферу та магнітосферу. Ці бурі виникають, коли сонячний вітер, що складається з заряджених частинок, взаємодіє з магнітосферою Землі. Під час магнітної бурі сонячні вітри спричиняють зміни в магнітному полі Землі, що може мати різноманітні впливи на людей та технології.

Один із можливих впливів магнітних бур - це зміни в рівні радіації, що досягає поверхні Землі. Це може вплинути на функціонування технологій, які використовують радіохвилі, такі як радіо та супутникові системи зв'язку. Зміни в магнітному полі також можуть впливати на роботу електричних систем та мереж, що може призвести до збоїв у роботі електроніки та електропостачання.

Щодо впливу магнітних бур на здоров'я людини, деякі дослідження вказують на можливість зв'язку між цими явищами та самопочуттям певних категорій людей.

Наприклад, магнітні бурі можуть викликати головні болі, безсоння та інші симптоми. Проте наукові докази цього зв'язку залишаються невизначеними, і деякі дослідження не підтверджують ці зв'язки.

Важливо зауважити, що багато людей не відчувають жодних негативних впливів від магнітних бур. Також варто врахувати, що вплив магнітних бур може варіюватися залежно від регіону, стану здоров'я та інших факторів.

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