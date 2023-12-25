Магнітні бурі на кінець грудня та початок січня: коли чекати на потужні удари

Кінець грудня ознаменується кількома магнітними бурями різної інтенсивності. А на початку січня, попередньо, сильних геомагнітних штормів не очікується.

За даними центру Meteoagent, 25 та 26 грудня триватиме "зелений період" – геомагнітні шторми не перевищать трьох балів. 27 грудня очікується магнітна буря помаранчевого рівня з К-індексом 4, яка може впливати на людей з хронічними захворюваннями та на метеозалежних.

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У період з 28 по 31 включно знову триватиме період затишшя, який перейде і на перші дні січня 2024 року. Лише 13 та 14 січня очікуються магнітні бурі силою у 4 бали.

Варто зазначити, що прогноз геомагнітних штормів може змінюватися залежно від активності Сонця, тож це прогноз є попереднім.

Календар магнітних бур на кінець грудня

Календар магнітних бур на січень

Що робити метеозалежним у дні магнітних бур:

дотримуйтесь режиму дня, сну, відпочинку;

зробіть ранкове тренування – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, позбавлять від стресу і погодної залежності;

виконуйте дихальні вправи, наприклад, під час ходьби;

уникайте емоційних стресів та перенапруги;

відмовтесь від кави, цигарок, алкоголю;

дотримуйтесь помірності в дієті, відмовтесь від жирної та смаженої їжі.

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