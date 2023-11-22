Магнітна буря триватиме три дні поспіль: як уникнути ударів по здоров'ю

Магнітна буря, яка почалася 21 листопада, триватиме три дні поспіль. 22 та 23 листопада сила бурі складе 4 бали, а 24 листопада вона посилиться до 5 балів.

За даними сервісу Meteoagent, 22 та 23 листопада очікуються магнітні бурі К-індексу 4. 24 листопада сила ударів посилиться до 5 балів.

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Як магнітні бурі впливають на людей

Магнітна буря - це короткочасне збурення магнітного поля Землі, яке викликається спалахами на Сонці. Вона може викликати низку проблем зі здоров'ям, включаючи:

Головний біль

Втому

Проблеми зі сном

Депресію

Агресію

Проблеми з серцем

Проблеми з тиском

Як захиститися від впливу магнітних бур

Щоб уникнути ударів по здоров'ю під час магнітної бурі, рекомендується:

Дотримуватися здорового способу життя: правильно харчуватися, достатньо спати та займатися спортом. Обмежити споживання кави, алкоголю та нікотину. Відпочивати в тиші та уникати стресу. Приймати заспокійливі препарати, якщо це необхідно. Люди, які мають хронічні захворювання, повинні бути особливо обережні під час магнітної бурі.

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, необхідно звернутися до лікаря.

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