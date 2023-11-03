Магнітна буря накрила Землю: скільки триватиме

Листопад почався з потужної магнітної бурі, сила якої становила 5 балів. Ці геомагнітні удари тривали упродовж 1 та 2 листопада.

За даними "Метеоагент", потужна буря пішла на спад і до 5 листопада її сила становитиме лише 3 бали, до 9 листопада магнітна буря буде маловідчутною – всього два бали.

Читайте також: Чому від негоди та магнітних бур болить голова: як діє на людину метеопатія

9 листопада геомагнітні коливання посиляться до 5 балів, що загрожує метеочутливим людям погіршенням стану здоров'я. Вже не наступний день буря стихне до 3 балів і почне поступово спадати до 14 листопада.

Магнітні бурі можуть викликати наступні симптоми:

Дратівливість, апатія, агресія, депресія.

Підвищена стомлюваність.

Нудота, відсутність апетиту.

Запаморочення, головні болі.

Прискорене серцебиття.

Перепади артеріального тиску.

Сонливість, або безсоння.

Ломота в кістках, слабкість у м'язах, біль у місцях старих травм.

Загострення хронічних захворювань.

Фахівці радять у дні магнітних бур більше часу присвятити своєму здоров'ю. Зокрема, варто більше часу проводити на свіжому повітрі, зменшити вживання кави та міцних напоїв, вживати більше води, зосередитися на відпочинку. Також варто намагатися менше стресувати.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Раніше ми повідомляли, що науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!