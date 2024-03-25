Магнітна буря максимальної сили вдарила по Землі: як захиститися та що робити

Потужність магнітної бурі, яка почалася на Землі ще 21 березня, сягнула максимального дев'ятибального рівня у неділю. У понеділок, 25 березня, сила геомагнітних штормів сягає К-Індексу 8.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, 26 березня сила магнітної бурі має знизитися до 5 балів (все ще червоний рівень небезпечності), а з 27 березня настане спокійний період, геомагнітних збурень не передбачається.

Читайте також: Місяць зменшується в розмірах та продовжує охолоджуватися, чи є в цьому загроза людству

Магнітні бурі: календар

Що таке магнітні бурі?

Це короткочасні збурення магнітного поля Землі, які спричинені спалахами на Сонці.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людини?

Вплив магнітних бур на людей може бути різним, але найчастіше спостерігаються такі симптоми:

Головний біль

Запаморочення

Слабкість

Підвищена дратівливість

Порушення сну

Зміна артеріального тиску

Особливо чутливими до магнітних бур є люди з хронічними захворюваннями, із метеозалежністю та ослабленим імунітетом.

Що робити, щоб уберегтися від негативного впливу магнітних бур?

Стежте за прогнозами магнітних бур.

У дні магнітних бур відмовтеся від важкої фізичної праці.

Пийте більше води.

Вживайте їжу, багату на вітаміни та мікроелементи.

Добре висипайтеся.

Приймайте контрастний душ.

Прогуляйтеся на свіжому повітрі.

Уникайте стресів.

Наслідки магнітних бур:

Важливо пам'ятати, що вплив магнітних бур на людей є індивідуальним. Деякі люди можуть відчувати сильні симптоми, інші ж можуть не відчувати жодних змін.

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття під час магнітних бур, зверніться до лікаря.

Пропонуємо дізнатися, чому від негоди та магнітних бур болить голова та як діє на людину метеопатія.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!