Магнітна буря червоного рівня підвищить силу до 6 балів: коли чекати на зниження штормів

У понеділок, 4 грудня, Землю вразив шестибальний геомагнітний шторм, сила якого відноситься до "червоного рівня". Подібні магнітні бурі можуть впливати не лише на супутники та зв'язок, але й на самопочуття метеозалежних людей та осіб з хронічними захворюваннями.

Сервіс контролю за космічною погодою Meteoagent на своєму сайті опублікував оновлений графік геомагнітних коливань у грудні, з якого з'ясувалося, що сила магнітної бурі, яка триває на Землі, знизиться лише 6 та 7 грудня – до чотирьох балів.

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З 8 по 11 грудня поки потужних магнітних бур не передбачається, 12 числа очікується чотирибальний шторм, а наступна потужна буря червоного рівня можлива 21 грудня, її сила становитиме 5 балів.

Наступні два дні геомагнітні коливання знизяться до К-індексу 4, після чого геомагнітне поле Землі має перейти у стан спокою вже до 1 січня 2024 року.

Вплив магнітних бур на організм людини може бути наступним:

погіршення настрою

занепад сил

головний біль

порушення сну

депресивний стан

стрибки артеріального тиску.

У деяких людей спостерігається ломота у суглобах, загострюються хронічні захворювання. Метеозалежні стають неуважними, конфліктними, неспокійними.

Напередодні магнітної бурі не перевтомлюйтесь.Щоб зменшити негативний вплив бурі на організм, обмежте інтенсивні фізичні навантаження, відпочивайте більше, гуляйте на свіжому повітрі, забезпечте повноцінний сон. Дотримуйтесь здорового харчування: їжте рибу, овочі, каші, пийте більше води.

Відмовтеся від вживання кави, алкоголю, куріння. Не піддавайтеся стресам, уникайте конфліктних ситуацій. Не беріться за роботу, яка потребує зосередженості та уваги. Обмежте поїздки за кермом автомобіля.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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