Людям, з якими захворюваннями не можна їсти оселедець: може загострити стан

Хоча лосось та інші "дорогі" риби й славляться користю, не варто недооцінювати оселедець. Ця доступна риба за своїми поживними властивостями не поступається елітним сортам, а в деяких аспектах навіть перевершує їх. Але людям з деякими захворюваннями протипоказано їсти цю рибу. Про це пише ТСН.

Чим корисний оселедець:

Багатий на жири, вітаміни та мінерали: Оселедець містить омега-3 жирні кислоти, вітаміни A, D, E, B12, селен, фосфор, калій та інші важливі для організму речовини.

Оселедець містить омега-3 жирні кислоти, вітаміни A, D, E, B12, селен, фосфор, калій та інші важливі для організму речовини. Зміцнює серцево-судинну систему: Омега-3 жирні кислоти допомагають знизити рівень "шкідливого" холестерину, покращити роботу серця та зменшити ризик утворення тромбів.

Омега-3 жирні кислоти допомагають знизити рівень "шкідливого" холестерину, покращити роботу серця та зменшити ризик утворення тромбів. Підтримує здоров'я мозку: Вітаміни групи B та омега-3 кислоти позитивно впливають на роботу мозку, пам'ять та концентрацію уваги.

Вітаміни групи B та омега-3 кислоти позитивно впливають на роботу мозку, пам'ять та концентрацію уваги. Зміцнює кістки та імунітет: Вітамін D та кальцій, що містяться в оселедці, необхідні для здоров'я кісток та зубів, а вітаміни A, C та E підтримують роботу імунної системи.

Вітамін D та кальцій, що містяться в оселедці, необхідні для здоров'я кісток та зубів, а вітаміни A, C та E підтримують роботу імунної системи. Допомагає схуднути: Оселедець багатий на білок, який дає відчуття ситості та допомагає контролювати вагу.

Який оселедець найкорисніший?

З точки зору збереження поживних речовин, найкращим варіантом є запечений оселедець. При такому способі приготування риба втрачає мінімум корисних властивостей. Якщо ж ви віддаєте перевагу маринованому або слабосолоному оселедцю, обирайте якісну продукцію та звертайте увагу на склад.

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Кому не рекомендується вживати оселедець:

Людям з гіпертонією, атеросклерозом, захворюваннями серцево-судинної системи, інфарктом міокарда та інсультом: Оселедець містить багато солі, яка може негативно вплинути на стан цих людей.

Оселедець містить багато солі, яка може негативно вплинути на стан цих людей. Вагітним та жінкам, які годують груддю: Через високий вміст солі та можливу присутність паразитів, вживання оселедця в цей період краще обмежити.

Через високий вміст солі та можливу присутність паразитів, вживання оселедця в цей період краще обмежити. Людям з алергією на рибу: Алергічні реакції на оселедець, хоч і рідкі, але можливі.

З чим не рекомендується поєднувати оселедець:

З продуктами, багатими на білок: Бобові, гриби, гречка, рис, яйця.

Бобові, гриби, гречка, рис, яйця. З сиром, ковбасою та червоним м'ясом: Таке поєднання може призвести до проблем з травленням.

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