Людям, з якими захворюваннями не можна їсти оселедець: може загострити стан
Хоча лосось та інші "дорогі" риби й славляться користю, не варто недооцінювати оселедець. Ця доступна риба за своїми поживними властивостями не поступається елітним сортам, а в деяких аспектах навіть перевершує їх. Але людям з деякими захворюваннями протипоказано їсти цю рибу. Про це пише ТСН.
Чим корисний оселедець:
- Багатий на жири, вітаміни та мінерали: Оселедець містить омега-3 жирні кислоти, вітаміни A, D, E, B12, селен, фосфор, калій та інші важливі для організму речовини.
- Зміцнює серцево-судинну систему: Омега-3 жирні кислоти допомагають знизити рівень "шкідливого" холестерину, покращити роботу серця та зменшити ризик утворення тромбів.
- Підтримує здоров'я мозку: Вітаміни групи B та омега-3 кислоти позитивно впливають на роботу мозку, пам'ять та концентрацію уваги.
- Зміцнює кістки та імунітет: Вітамін D та кальцій, що містяться в оселедці, необхідні для здоров'я кісток та зубів, а вітаміни A, C та E підтримують роботу імунної системи.
- Допомагає схуднути: Оселедець багатий на білок, який дає відчуття ситості та допомагає контролювати вагу.
Який оселедець найкорисніший?
З точки зору збереження поживних речовин, найкращим варіантом є запечений оселедець. При такому способі приготування риба втрачає мінімум корисних властивостей. Якщо ж ви віддаєте перевагу маринованому або слабосолоному оселедцю, обирайте якісну продукцію та звертайте увагу на склад.
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Кому не рекомендується вживати оселедець:
- Людям з гіпертонією, атеросклерозом, захворюваннями серцево-судинної системи, інфарктом міокарда та інсультом: Оселедець містить багато солі, яка може негативно вплинути на стан цих людей.
- Вагітним та жінкам, які годують груддю: Через високий вміст солі та можливу присутність паразитів, вживання оселедця в цей період краще обмежити.
- Людям з алергією на рибу: Алергічні реакції на оселедець, хоч і рідкі, але можливі.
З чим не рекомендується поєднувати оселедець:
- З продуктами, багатими на білок: Бобові, гриби, гречка, рис, яйця.
- З сиром, ковбасою та червоним м'ясом: Таке поєднання може призвести до проблем з травленням.
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