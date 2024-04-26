Позитивно впливають на зір та загальний стан організму: три смузі, які варто включити у свій раціон
Цей смачний та поживний смузі не лише порадує вас своїм освіжаючим смаком, але й подарує вашому організму корисні вітаміни та антиоксиданти, які позитивно вплине на ваш зір. Чорна смородина, шпинат, морква містять лютеїн, багаті на вітамін С та бета-каротин. Ці складові покращують зір. Про це пише Радіотрек.
Інгредієнти:
- 100 г чорної смородини (свіжої або замороженої)
- 50 г шпинату
- 1 банан
- 1 морква
- 200 мл води
Переваги:
- Чорна смородина: багата на вітамін C, який покращує еластичність судин сітківки ока, а також містить у 3 рази більше вітаміну C, якщо її заморозити.
- Шпинат: містить лютеїн, пігмент, який захищає центральну частину сітківки від шкідливого впливу синього спектру світла.
- Морква: багата на бета-каротин, який стимулює вироблення родопсину, пігменту, що відповідає за чітке бачення. Бета-каротин також містить антиоксиданти, які захищають очі від окислення.
- Банан: джерело марганцю, який необхідний для нормального функціонування очей.
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Приготування:
- Помийте всі інгредієнти.
- Змішайте чорну смородину, шпинат, банан та моркву в блендері.
- Додайте воду та збийте до однорідної маси.
- За бажанням додайте трохи меду або льоду.
Кава без добавок
- Знижує ризик розвитку миготливої аритмії на 14%.
- Має сечогінний ефект, що сприяє зниженню тиску.
- Знижує ризик розвитку діабету на 25%.
- Знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера.
Чай каркаде
- Покращує роботу імунної системи.
- Активізує роботу імунних клітин для боротьби з вірусами, бактеріями та іншими збудниками.
Пам'ятайте:
- Для отримання максимальної користі від цих напоїв вживайте їх у помірних кількостях.
- Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, перед вживанням кави або чаю каркаде проконсультуйтеся з лікарем.
Нагадаємо, ми вже писали, від яких кавових звичок варто відмовитись.
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