Позитивно впливають на зір та загальний стан організму: три смузі, які варто включити у свій раціон

Цей смачний та поживний смузі не лише порадує вас своїм освіжаючим смаком, але й подарує вашому організму корисні вітаміни та антиоксиданти, які позитивно вплине на ваш зір. Чорна смородина, шпинат, морква містять лютеїн, багаті на вітамін С та бета-каротин. Ці складові покращують зір. Про це пише Радіотрек.

Інгредієнти:

100 г чорної смородини (свіжої або замороженої)

50 г шпинату

1 банан

1 морква

200 мл води

Переваги:

Чорна смородина: багата на вітамін C, який покращує еластичність судин сітківки ока, а також містить у 3 рази більше вітаміну C, якщо її заморозити.

багата на вітамін C, який покращує еластичність судин сітківки ока, а також містить у 3 рази більше вітаміну C, якщо її заморозити. Шпинат: містить лютеїн, пігмент, який захищає центральну частину сітківки від шкідливого впливу синього спектру світла.

містить лютеїн, пігмент, який захищає центральну частину сітківки від шкідливого впливу синього спектру світла. Морква: багата на бета-каротин, який стимулює вироблення родопсину, пігменту, що відповідає за чітке бачення. Бета-каротин також містить антиоксиданти, які захищають очі від окислення.

багата на бета-каротин, який стимулює вироблення родопсину, пігменту, що відповідає за чітке бачення. Бета-каротин також містить антиоксиданти, які захищають очі від окислення. Банан: джерело марганцю, який необхідний для нормального функціонування очей.

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Приготування:

Помийте всі інгредієнти. Змішайте чорну смородину, шпинат, банан та моркву в блендері. Додайте воду та збийте до однорідної маси. За бажанням додайте трохи меду або льоду.

Кава без добавок

Знижує ризик розвитку миготливої аритмії на 14%.

Має сечогінний ефект, що сприяє зниженню тиску.

Знижує ризик розвитку діабету на 25%.

Знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Чай каркаде

Покращує роботу імунної системи.

Активізує роботу імунних клітин для боротьби з вірусами, бактеріями та іншими збудниками.

Пам'ятайте:

Для отримання максимальної користі від цих напоїв вживайте їх у помірних кількостях.

Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, перед вживанням кави або чаю каркаде проконсультуйтеся з лікарем.

Нагадаємо, ми вже писали, від яких кавових звичок варто відмовитись.

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