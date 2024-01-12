Люди можуть 'нюхати' емоції один одного – науковці

Нюх — це не лише важливе відчуття людини для пізнання світу природи. Він також відіграє певну роль у тому, як ми спілкуємось.

Дослідження показують, що ми можемо розпізнати своїх родичів, визначити, хто є генетично спорідненим, і визначити потенційних друзів, нюхаючи запах їхнього тіла. Ми також можемо виявити емоційний стан людини за її запахом, пише Live Science.

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Наприклад, дослідження, проведене в Нідерландах, показало, що люди, які нюхали подушечки, на яких трималися вбираючі прокладки людей з веселою вдачею, самі відчували піднесення настрою.

Інше дослідження показало, що жінки більш чутливі до запахів, які сигналізують про тривогу у чоловіків. Це може пояснити, чому жінки історично склалося так, що у важких ситуаціях саме вони піклувалися про молодих і немічних.

Загалом, чутливий ніс є перевагою, яка покращує наше глибоко соціальне життя. Люди з кращим нюхом мають більшу соціальну мережу, більше друзів і частіше зустрічаються з ними.

Однак механізми того, як саме люди сприймають запахи тіла та перетворюють їх на зміни в нашій поведінці, залишаються в основному загадкою. Вчені також тільки починають визначати, які хімічні речовини в запаху тіла можуть відповідати за вплив на соціальні зв’язки.

Люди з втратою нюху можуть втратити важливі, але підсвідомі способи спілкування з іншими. Тому важливо цінувати нюх, як найчесніший з наших почуттів, наголошують науковці.

Раніше науковці виявили спосіб помітити хворобу Паркінсона за 30 років до появи симптомів.

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