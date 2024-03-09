Люблять тінь: які квіти можна садити під деревами
Які квіти можна посадити під деревами в тіні
Хочете прикрасити тінисті куточки саду? Не проблема! Існує безліч чудових рослин, які чудово себе почувають в умовах нестачі сонячного світла.
Ці 5 рослин – лише мала частина тіньолюбних красенів, які можуть прикрасити ваш сад. Не бійтеся експериментувати, адже завдяки різноманіттю видів ви зможете створити неповторний дизайн навіть у найзатіненіших куточках вашої ділянки, пише ТСН.
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1. Папороть:
- Ця багаторічна красуня буває різних видів, форм та розмірів.
- Невибаглива у догляді, стійка до перепадів вологості та якості ґрунту.
- Ідеально підходить для створення затишної атмосфери в тінистих місцях.
2. Госта:
- Цвіте в тіні та приваблює запилювачів.
- Адаптується до сухого ґрунту.
- Має безліч сортів з різним забарвленням листя.
3. Коралові дзвіночки:
- Потребують трохи більше світла, ніж папороть або госта.
- Цвітуть протягом тривалого часу.
- Мають яскраве листя, яке стає ще більш виразним в тіні.
4. Орлики (аквілегія):
- Люблять півтінь.
- Приваблюють запилювачів.
- Мають мальовничі квіти та цікаве листя, схоже на папороть.
5. Аюга:
- Чудово росте як в тіні, так і на сонці.
- Має вічнозелене листя.
- Швидко розростається, пригнічуючи бур'яни.
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