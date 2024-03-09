Люблять тінь: які квіти можна садити під деревами

Які квіти можна посадити під деревами в тіні

Хочете прикрасити тінисті куточки саду? Не проблема! Існує безліч чудових рослин, які чудово себе почувають в умовах нестачі сонячного світла.

Ці 5 рослин – лише мала частина тіньолюбних красенів, які можуть прикрасити ваш сад. Не бійтеся експериментувати, адже завдяки різноманіттю видів ви зможете створити неповторний дизайн навіть у найзатіненіших куточках вашої ділянки, пише ТСН.

Можливо, вас також зацікавить: Пиво, яйця та вазелін: як ці продукти "воюють" проти слимаків та равликів

1. Папороть:

Ця багаторічна красуня буває різних видів, форм та розмірів.

Невибаглива у догляді, стійка до перепадів вологості та якості ґрунту.

Ідеально підходить для створення затишної атмосфери в тінистих місцях.

2. Госта:

Цвіте в тіні та приваблює запилювачів.

Адаптується до сухого ґрунту.

Має безліч сортів з різним забарвленням листя.

3. Коралові дзвіночки:

Потребують трохи більше світла, ніж папороть або госта.

Цвітуть протягом тривалого часу.

Мають яскраве листя, яке стає ще більш виразним в тіні.

4. Орлики (аквілегія):

Люблять півтінь.

Приваблюють запилювачів.

Мають мальовничі квіти та цікаве листя, схоже на папороть.

5. Аюга:

Чудово росте як в тіні, так і на сонці.

Має вічнозелене листя.

Швидко розростається, пригнічуючи бур'яни.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно саджати та вирощувати редис.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!