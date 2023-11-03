Улюблений десерт королеви Вікторії: рецепт бісквіту за 30 хвилин
Такий бісквіт готували у часи доволі суворої англійської Вікторіанської епохи. Тоді його випікали та подавали без начинки та додавали цукрову пудру зверху. Рецептом цього бісквіту поділився Shuba.
Інгредієнти:
Борошно пшеничне – 1 склянки
Розпушувач – 1.5 ч. л.
Цукор – 1 склянки
Масло вершкове - 225 г
Яйця курячі - 2 шт.
Ванільний екстракт – 1 ч. л.
Молоко – 0.5 склянки
Цукрова пудра – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Форму для випікання діаметром 20 см змастіть олією та присипте борошном надлишки струсіть.
2. Під час приготування вершкове масло повинно бути досить розм'якшеним, а яйця – кімнатної температури.
3. Борошно і розпушувач просійте в середню миску.
4. Вершкове масло з цукром збийте у блендері.
5. Додайте яйця по одному, після чого – ванільний екстракт.
6. Порційно додайте борошняну суміш та влийте молоко, перемішайте.
7. Тісто вилийте у форму.
8. Випікайте 20 хвилин при 200 градусах.
9. Після остигання витягніть з форми та посипте цукровою пудрою.
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