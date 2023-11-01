Ідеально на сніданок: рецепт панкейків з яблуками

Ці панкейки за рецептом від Shuba точно сподобаються маленьким гурманам. Тому, якщо не знаєте, що зробити на сніданок чи перекус дитині – ця страва буде чудовим вибором.

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Інгредієнти:

Молоко – 250 мл

Борошно пшеничне – 200 г

Яйця курячі – 1 шт.

Яблука – 2 шт.

Олія соняшникова – 25 мл

Розпушувач – 0.5 ч. л.

Сіль – за смаком

Цукор – за смаком

Кориця мелена – 1 ч. л.

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Спосіб приготування:

Яблука натріть на дрібній тертці

Міксером збийте яйця, цукор, сіль, молоко та олію. Порціями додавайте борошно та розмішуйте міксером. Тісто має бути як густа сметана.

Потім додайте натерті яблука і корицю та перемішайте. Смажте панкейки на сухій сковорідц

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