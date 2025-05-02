Найкращий маринад для шашлика, який тане у роті: простий рецепт

З приходом теплих днів багато хто замислюється про шашлики. Але що обрати для маринаду, щоб м’ясо було соковитим і смачним?

Ці перевірені рецепти точно стануть у пригоді. Про це пише Уніан.

Класичний рецепт маринаду для шашлику

Цей варіант — справжня класика, яка завжди спрацьовує. Час приготування — близько 45 хвилин.

Інгредієнти:

1 кг м’яса;

0,5 кг цибулі;

300 мл рослинної олії;

сіль;

спеції: хмелі-сунелі, мелений перець, коріандр.

Спосіб приготування:

У емальовану миску влити олію, додати спеції й залишити на 20 хвилин для настоювання. Тим часом нарізати цибулю кільцями (не очищаючи). Одну цибулину дрібно покришити, щедро посолити і додати до маринаду. Додати м’ясо до ароматної суміші, добре перемішати. Залишити маринуватись щонайменше на 2 години, а краще — довше.

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Маринад для свинячого шашлику: що спробувати гурманам

Щоб зробити свинину ніжною та соковитою, варто скористатися одним із двох варіантів маринаду:

1. Маринад на кефірі

Кефір чудово розм’якшує м’ясо, роблячи його особливо ніжним.

Потрібно:

1 кг свинини;

400 мл нежирного кефіру;

по 1 ст. л. томатної пасти, гірчиці, перцю і паприки;

3 ст. л. меленого коріандру;

пучок свіжої кінзи.

Як маринувати: Подрібнити кінзу, змішати з усіма інгредієнтами, додати м’ясо й залишити щонайменше на 2 години.

2. Маринад на газованій мінералці

Цей рецепт дозволяє максимально розкрити природний смак м’яса.

Інгредієнти:

1 кг м’яса;

150 мл газованої мінеральної води;

2 цибулини;

дрібка мускатного горіха;

сіль та мелений перець — за смаком.

Приготування: Цибулю нарізати півкільцями, змішати з перцем і горіхом. Додати м’ясо, посолити, влити мінералку й залишити настоюватися на кілька годин.

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