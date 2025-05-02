Найкращий маринад для шашлика, який тане у роті: простий рецепт
З приходом теплих днів багато хто замислюється про шашлики. Але що обрати для маринаду, щоб м’ясо було соковитим і смачним?
Ці перевірені рецепти точно стануть у пригоді. Про це пише Уніан.
Класичний рецепт маринаду для шашлику
Цей варіант — справжня класика, яка завжди спрацьовує. Час приготування — близько 45 хвилин.
Інгредієнти:
- 1 кг м’яса;
- 0,5 кг цибулі;
- 300 мл рослинної олії;
- сіль;
- спеції: хмелі-сунелі, мелений перець, коріандр.
Спосіб приготування:
- У емальовану миску влити олію, додати спеції й залишити на 20 хвилин для настоювання.
- Тим часом нарізати цибулю кільцями (не очищаючи). Одну цибулину дрібно покришити, щедро посолити і додати до маринаду.
- Додати м’ясо до ароматної суміші, добре перемішати.
- Залишити маринуватись щонайменше на 2 години, а краще — довше.
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Маринад для свинячого шашлику: що спробувати гурманам
Щоб зробити свинину ніжною та соковитою, варто скористатися одним із двох варіантів маринаду:
1. Маринад на кефірі
Кефір чудово розм’якшує м’ясо, роблячи його особливо ніжним.
Потрібно:
- 1 кг свинини;
- 400 мл нежирного кефіру;
- по 1 ст. л. томатної пасти, гірчиці, перцю і паприки;
- 3 ст. л. меленого коріандру;
- пучок свіжої кінзи.
Як маринувати: Подрібнити кінзу, змішати з усіма інгредієнтами, додати м’ясо й залишити щонайменше на 2 години.
2. Маринад на газованій мінералці
Цей рецепт дозволяє максимально розкрити природний смак м’яса.
Інгредієнти:
- 1 кг м’яса;
- 150 мл газованої мінеральної води;
- 2 цибулини;
- дрібка мускатного горіха;
- сіль та мелений перець — за смаком.
Приготування: Цибулю нарізати півкільцями, змішати з перцем і горіхом. Додати м’ясо, посолити, влити мінералку й залишити настоюватися на кілька годин.
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