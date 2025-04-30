Як приготувати вдома реберця BBQ: рецепт

Цього разу захотілося додати щось особливе до столу — і вибір упав на ребра з карамельною скоринкою та пряним ароматом.

До рецепту:

2 кг свинячих реберець

18 г солі

паприка копчена, мелені коріандр, чорний перець, гірчиця, олія

Соус:

250 + 50 мл яблучного соку

175 г томатного соусу

25 г яблучного оцту

50 г цукру

чилі, сушений часник

сіль і копчена паприка

Приготування:

З реберець знімаю внутрішню плівку, нарізаю по кісточці, додаю сіль, спеції та олію, усе добре перемішую.

Готую соус:

У сотейнику чи пательні змішую всі інгредієнти. Доводжу до кипіння й охолоджую.

Додаю 2/3 соусу до реберець, перемішую, викладаю на деко, доливаю решту соусу, накриваю ще одним деком і ставлю в розігріту до 180 °С духовку на 30 хв. Потім зменшую температуру до 160 °С — ще на 45 хв.

Далі знімаю верхнє деко, піднімаю температуру до 180 °С і підрум’янюю реберця по 15 і 10 хв з кожного боку. Я ще додав 50 мл соку й 100 мл води, щоб соус не пересох. Але все це можна робити в будь-якій формі, накриваючи фольгою чи просто кришкою.

Їмо гарячими, або можна розігрівати й подавати з улюбленим салатом або гарніром.

Для приготування реберець я використав олію з виноградних кісточок — вона без запаху, нейтральна на смак, ідеальна для соусів.

А ще додав готовий томатний соус для бургерів і стейків — він має насичений томатний смак і легку гостроту каєнського перцю. Чудово доповнює ребра!