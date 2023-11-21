Найкращі кольори для залучення удачі, кохання та грошей

Як привабити успіх - який колір вибрати для залучення удачі

Існує багато інструментів, якими ви можете скористатися, щоб повернути свою удачу. Один з найпростіших – за допомогою кольорів, які ви одягаєте, або ж якими оточуєте себе.

Професійна астрологиня Лорен Еш розповіла для Best Life про найкращі кольори для залучення удачі, кохання, грошей чи навіть нового друга. Адже, як відомо, в астрології ваш колір влади містить ключ до ваших космічних дарів.

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Найкращий колір для щоденного залучення удачі – колір вашої сили зодіаку

Кожен знак зодіаку має певний колір, який підбадьорює та надає йому сили. І хоча носіння певних кольорів може допомогти вам проявити конкретні речі, як-от любов, гроші чи владу, носіння кольору вашої сили зодіаку може збільшити вашу удачу в усіх аспектах повсякденного життя.

Наприклад, Овни від природи впевнені у своїй здатності керувати іншими, тому носіння червоного кольору посилить ці якості. Водночас Стрільці почуватимуть себе більше в фіолетовому кольорі, оскільки він дозволяє сяяти їхній авантюрній та химерній стороні.

Овен – червоний.

Телець – зелений.

Близнюки – жовтий.

Рак – небесно-блакитний.

Лев – помаранчевий.

Діва – сірий.

Терези – світло-рожевий.

Скорпіон – чорний.

Стрілець – фіолетовий.

Козеріг – темно-синій.

Водолій – колір води.

Риби – лавандовий колір.

Найкращі кольори для залучення фінансової удачі – зелений і золотий

Якщо ви сподіваєтесь залучити у своє життя багатство та гроші, подумайте про те, щоб одягнути зелений або золотий колір або пофарбувати стіни офісу в ці кольори.

Зелений колір здавна асоціювався з грошима, удачею та успіхом. Його також пов’язують із рівновагою, спокоєм і зціленням. Водночас золото символізує королівську владу, енергію, владу та успіх. Обидва ці кольори можуть допомогти вам створити нові можливості для себе та продемонструвати нові потоки доходу.

Кращі кольори для залучення удачі в коханні – червоний і рожевий

Найкращі кольори для залучення любові та романтики у ваше життя – рожевий і червоний.

Червоний – колір пристрасті, мужності, енергії та тепла.

Рожевий має більш м’яку та грайливу атмосферу.

Якщо вам потрібно більше впевненості, щоб проявити себе, червоний колір для вас. І якщо ви хочете підкреслити свою веселу та кокетливу сторону, рожевий ідеально підійде.

Найпростіший спосіб включити ці кольори у своє життя на побаченнях – це одяг. Але якщо ви шукаєте більш витончений підхід, спробуйте нафарбувати нігті яскраво-рожевим або темно-червоним відтінком. Ви також можете вибрати рожеві або червоні прикраси.

Кращі кольори для залучення удачі в дружбі – жовтий і помаранчевий

Заводити друзів у дорослому віці складно, але якщо ви бажаєте проявити себе, приєднавшись до уроку гончарства або відвідавши нову студію йоги в місті, ви можете одягнути жовтий або помаранчевий одяг.

Два найяскравіших кольори символізують тепло, креативність, відкритість, свободу та експресію. Разом ці два кольори змусять вас почуватися сонячним промінчиком, куди б ви не пішли.

Найкращі кольори для залучення впевненості та удачі – червоний і фіолетовий

Збираєтесь на співбесіду? Виголошує промову? Найкращі кольори, які допоможуть підвищити вашу впевненість, – червоний і фіолетовий.

Червоний символізує силу, пристрасть і тепло. Носіння червоного кольору не тільки допомагає вам почуватися більш впевненим у собі, але й передає вашу впевненість іншим.

Фіолетовий символізує королівську владу, владу, самоповагу, врівноваженість і мудрість. Фіолетовий — правильний вибір для тих, хто прагне передати свій авторитет у більш тонкий спосіб.

І оскільки ці кольори створюють сміливі заяви, вони є чудовим вибором для фарбування вашого будинку. Незалежно від того, чи ви зупинитесь на одній акцентній стіні, чи вирішите пофарбувати всю кімнату, додавання червоних і фіолетових кольорів стане надихаючим нагадуванням про те, що ви чудові.

Нагадаємо, коли ви вирішуєте позбутися свого старого гаманця, важливо знати, як це зробити належним чином, щоб не принести негативної енергії у своє благополуччя та фінанси.

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