Найкращі зачіски для жінок з овальним обличчям: рекомендації стилістів (фото)

Овальна форма обличчя вважається однією з найбільш гармонійних і універсальних. Жінкам з такою формою обличчя пощастило, оскільки їм підходять майже всі стрижки.

Іншими словами, ви маєте широкий вибір зачісок, які пасуватимуть саме вам. Проте, є деякі, які особливо вигідно виглядатимуть на обличчі такої форми, пише Southern Living.

Можливо вас також зацікавить: Експерти з краси показали три неймовірно привабливі стрижки, які у моді 2024 року (фото)

9 найкращих зачісок для овальної форми обличчя від стилістів:

Чин Боб

Жінки з овальним обличчям можуть мати сміливу довжину, що захоплює підборіддя, завдяки симетричним рисам. Він знімає найширшу частину вашого обличчя або скронь, роблячи вилиці виразними.

Лоб

Обраміть обличчя бахромою. Попросіть зробити шари, що підкреслюють вилиці, щоб переконатися, що вони не вкорочують і не подовжують довжину вашого обличчя. Завершіть модний виріз довжиною до плечей.

Шари для обрамлення

Ця зачіска підкреслює найкращі риси обличчя та є найбільш універсальною, оскільки не вимагає особливого догляду.

Багатошаровий виріз до плечей

Для овального обличчя така зачіска є справжньою знахідкою. За допомогою глибокого бічного проділу та повітряного чубчика ви створите неповторний образ.

Супер Піксі

Така зачіска "не для всіх", але ті, у кого овальне обличчя, безумовно, можуть її носити.

Чубчик з бахромою

Стилісти твердо переконані, що кожна жінка "повинна спробувати чубчик хоча б раз у житті". Для овальних облич чубчик особливо підійде.

Асиметричний крій до плеча

Не варто боятися асиметричного вирізу, демонструючи співвідношення обличчя 3:2. Ця тенденція надає тупому лобу відтінок крутого жіночого стилю.

Сучасна шегі

Кучеряві дівчата, візьміть до уваги: ​​якщо є одна стрижка, яка захопила всюди салони, то це сучасна версія шегі. Шари та чубчик – шалено личитимуть для овальних облич.

Супер бокова частина

Збільшена бічна частина підкреслює ширину скул і маківки – це ідеальний вибір для овалу.

Стилісти радять звертатися до перукарів, які допоможуть підібрати стрижку, що відповідає вашим рисам обличчя та типу волосся. Враховуйте ваш стиль життя та особисті вподобання при виборі стрижки.

Раніше фахівці показали кращі зачіски для жінок з сивиною.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!