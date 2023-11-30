Найкращі привітання з Днем Андрія у віршах та прозі
Православна церква України 30 листопада вшановує пам'ять святого апостола Андрія Первозванного. Згідно зі Святим письмом, він був першим учнем Христа.
Цього дня вітають з днем ангела усіх чоловіків з іменем Андрій. UAportal зібрав кращі привітання з Днем Андрія у віршах та прозі.
Нехай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрій!
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Бажаю, щоб твій ангел завжди тобі допомагав і оберігав тебе від бід і негараздів. А ще бажаю, щоб ти ніколи не змушував твого ангела-покровителя червоніти за тебе.
Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Вітаємо з іменинами. Бажаю, щоб ваше життя склалося саме так, як ви завжди мріяли. Щоб кожен день приносив масу позитивних емоцій, а кожна невдача була лише маленьким кроком до успіху і процвітання.
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Андрія іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
***
У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.
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