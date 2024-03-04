Найкращий саморобний засіб: чим підживлювати кімнатні рослини

Як удобрити кімнатні квіти за допомогою аспірину

Хочете, щоб ваші кімнатні квіти цвіли пишно і радували вас яскравими фарбами? Не обов'язково витрачати гроші на дорогі добрива! Секрет пишного цвітіння може критися в звичайному аспірині, який є в аптечці у кожного.

Спробуйте використовувати аспірин для підгодівлі своїх кімнатних рослин, і ви будете приємно здивовані результатом. На сайті УНІАН розповіли секрет пишного цвітіння.

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Чому аспірин корисний для кімнатних рослин?

Підвищує імунітет. Аспірин допомагає рослинам краще протистояти хворобам і шкідникам.

Аспірин допомагає рослинам краще протистояти хворобам і шкідникам. Стимулює цвітіння. Квіти, удобрені аспірином, стають більш яскравими і пишними.

Квіти, удобрені аспірином, стають більш яскравими і пишними. Зміцнює листя. Листя стає більш пружним і блискучим.

Як використовувати аспірин для підгодівлі квітів?

1. Приготуйте розчин.

Візьміть 3 таблетки аспірину на 3 літри відстояної води кімнатної температури.

Розчиніть таблетки у воді.

Можна потовкти аспірин у порошок, щоб він розчинився швидше.

2. Полийте квіти розчином.

Поливайте квіти розчином аспірину 1 раз на 2 місяці.

Не переборщіть з підгодівлею, інакше вона може зашкодити рослинам.

3. Спостерігайте за результатом.

Уже через кілька тижнів ви помітите, що ваші кімнатні квіти стали більш красивими і здоровими.

Пам'ятайте:

Аспірин – це не панацея. Він не зможе оживити вже загиблу рослину.

Перед використанням аспірину рекомендується переконатися, що ваша квітка добре його переносить. Для цього можна провести тест на невеликій ділянці рослини.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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