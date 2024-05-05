Краще з'їсти чимшвидше: скільки днів придатні варені на Великдень яйця

Українці на Великдень варять чимало яєць, аби слідувати традиціям. Зазвичай яйця до Пасхи варять вже у четвер чи суботу, тоді постає питання, як довго можна зберігати крашанки.

Як повідомляють експерти з Real Simple, температура є визначним фактором для терміну придатності звареного круто яйця.

Охолоджені круто зварені яйця, очищені або неочищені, зберігаються рівно тиждень. А страви, приготовані зі зварених круто яєць, безпечно зберігаються 3-4 дні, якщо їх накрити кришкою та зберігати в холодильнику.

Також дізнайтеся: Чи можна викидати шкаралупу від освячених яєць та крихти від паски

Однак при кімнатній температурі термін зберігання варених яєць значно коротший. Варені яйця можна тримати при кімнатній температурі не довше ніж на 2 години. Якщо є температура у приміщенні вища за 30 градусів – термін придатності вареного яйця скорочується до години.

"Якщо ви пофарбували зварені круто великодні яйця та сховали їх на вулиці, не варто їх потім споживати. Бактерії та віруси, підхоплені із землі, можуть проникнути в шкаралупу та забруднити їстівну частину яйця", – попередили фахівці.

Чи можна заморожувати зварені круто яйця Текстура варених яєчних білків погіршується під час заморожування. Під час розморожування вони втрачають свою структуру, стають твердими та гумовими, просочуються вологою.

"Окремо можна заморозити зварені круто жовтки. Ви також можете заморозити сирі яйця на термін до одного року, якщо вони не в шкаралупі. Для цього ретельно збиті сирі яйця — жовтки, змішані з білками, виливаємо у формочки для льоду по одному яйцю в кожне відділення. Розморозьте та використовуйте ці заморожені кубики яєць у будь-якому рецепті, який потребує свіжих яєць", – йдеться у повідомленні.

Як зберегти зварені круто яйця

Коли, де, як і в чому зберігати зварені круто яйця, багато в чому залежить від того, як довго вони зберігаються. Зваривши яйця круто, зберігайте їх у холодильнику якомога швидше, тобто одразу після охолодження.

Ви можете зберігати зварені круто яйця в холодильнику з неушкодженою або очищеною шкаралупою, але якщо залишити їх неочищеними, це забезпечує більший захист, роблячи їх менш вразливими до втрати вологи та псування. Щоб запобігти висиханню очищених яєць, вистеліть їхню місткість вологим паперовим рушником, щоб вони утримували вологу.

Зберігайте зварені круто яйця — неочищені чи очищені — у герметичному контейнері, щоб захистити їх від бактерій. Також це захистить продукт від поглинання запахів від іншої їжі. Не зберігайте яйця в контейнері з іншими продуктами.

Поставте місткість з вареними яйцями на середню полицю холодильника, де температура найбільш стабільна. Уникайте зберігання варених яєць у дверцятах холодильника, де температура коливається при кожному відкриванні та закриванні.

Нагадаємо, що робити зі шкаралупою від крашанок та чому її не викидають.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!