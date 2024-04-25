Краще не вішайте їх в дома, бо накличете біду: народні прикмети про картини

Картини в домі – це красиво. Вони вносять свій вклад у створення унікальної атмосфери та доповнюють дизайн приміщення.

Проте, існують певні твори мистецтва, які, попри зовнішню привабливість, не рекомендується розміщувати в оселі. Команда UAportal спільно з РадіоТрек розповідає, які саме картини краще залишити за межами домашнього інтер’єру та з яких причин.

Зображення стоячої води

Водойми, де вода не змінюється, а застоюється, можуть обдавати вас такою ж хвилею "застою". Ваш позитив у такому випадку буде знівельовано практично до нуля. Зауважте, що вода, яка тече, додає енергії, особливо, якщо вона прибуває, а не випливає з водойми.

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Картини з невідомими знаками або словами

На картині може бути присутнім не тільки зображення, але й літери або символи. Якщо ви не знаєте значення того, що вони несуть, або ж не впевнені в правильності перекладу, краще утримайтесь від розміщення такої картини.

Зображення руїн, уламків та розрухи

Зображення розрухи або бідності може притягувати до вас ці негативні стани. Руїни старої фортеці, навіть якщо вони мальовничі, можуть перетворити ваші плани та надії в такі ж розвалини. Тому залиште музеям старе, тріснуте і розбите – там все це стане цінним експонатом і справді буде дарувати радість і викликати захоплення.

Полотна, на яких відображене страждання чи плач

Відмовтеся від картин, на яких люди плачуть, хворіють або мають фізичні вади. Вони можуть принести в ваш дім відчуття безнадійності, безсилля, а зображені на них люди похилого віку будуть нагадувати вам про неминучий процес старіння. Також уникайте зображень агресії, люті та насильства – вони можуть викликати сильний потік негативу.

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Зображення померлих людей

Варто пам’ятати, що мертвій енергетиці не варто постійно контактувати та проводити взаємообмін з живими. Невідомо, яка з них виявиться слабшою, а яка – сильнішою. Тому краще заховати зображення померлих предків і родичів в альбоми, де вони будуть оточені спокоєм.

Обирайте картини, які не несуть негативного підтексту. Уникайте зображень із зірваними та зів’ялими квітами, зламаними гілками, а також засохлими деревами. Вони можуть вплинути на енергетику приміщення тому, що несуть у собі некротичний підтекст.

Нагадаємо, раніше ми писали про шість ознак того, що квартира, в якій ви живете, може бути проклята.

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