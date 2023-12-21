Краще ніж 'шуба': новий спосіб приготування відомого салату, який вразить смаком (відео)

Навіть звичні та традиційні страви можна якісно вдосконалити, якщо знати секрети їх приготування. Для прикладу традиційний салат "шуба" з оселедцем можна подати порційно – як роли.

Цей салат вже назвали шуба-рол. Пропонуємо дізнатися, як легко звичну страву перетворити на кулінарний шедевр.

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Для приготування ролів з буряка та оселедця, потрібні такі інгредієнти:

Відварений буряк - 2 штуки

Варена морква - 3 штуки

Відварена у кожушках картопля - 4 штуки

Оселедець – 1 філе

Пучок зеленої цибулі

Майонез або грецький йогурт – 200 грамів

Як приготувати шуба-роли

Для початку очистьте відварені овочі. Філе оселедця треба нарізати довгими тонкими брусочками. Зелену цибулю вимийте та обсушіть. Візьміть шматок фольги (або харчову плівку) й викладіть на бамбуковий коврик для закрутки ролів. Зверху на фольгу наріжте слайсами буряк й розкладіть рівномірно у товсту смужку, аби між слайсами не було проміжків. Залишки буряку потріть на терці й висипте зверху. Щоб бурякові слайси не прилипли до фольги, можна змастити її злегка олією. На бурякові слайси потріть варену картоплю, розподіліть її по всій поверхні. Змажте майонезом або грецьким йогуртом. Зверху потріть на крупній терці моркву. Повторіть всі ті дії, що й з картоплею. Потім зверху викладіть брусочки оселедця та пір'я зеленої цибулі. Теж змастіть майонезом, або йогуртом. Загорніть всі інгредієнти у рулет за допомогою коврика для ролів. Готовий рулет у фользі треба поставити у холодильник на 2-3 години.

Дістаньте рулет й зніміть обережно фольгу. Гострим тонким ножем наріжте роли. Зверху можна прикрасити майонезом та посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею.

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