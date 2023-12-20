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Щось нове до святкового столу: Як приготувати салат з кальмарів та кукурудзи

Ігор Романько

Як зробити новорічний салат з кальмарами та кукурудзою

Новий рік 2024 року буде роком Водяного Дракона. А цей міфічний персонаж любить морепродукти. Тому пропонуємо вам приготувати на святковий стіл салат з кальмарів.

Рецептом поділились на сайті prostoway. Для більш насиченого смаку салат можна додати тертий твердий сир, а якщо ви не любите ріпчасту цибулю, то її можна замінити салатною червоною. Також для більш пікантного смаку можна додати в салат дрібно нарізаний часник.

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Інгредієнти

  • Кальмари — 500 г
  • Рис — 0,5 склянки
  • Яйця — 3 шт.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Консервована кукурудза — 1 банка
  • Кріп
  • Сіль
  • Майонез

Приготування

  1. Відваріть рис до готовності.
  2. Кальмари можуть бути замороженими або консервованими. Якщо свіжі, то розріжте їх на кільця і відваріть в підсоленій воді з перцем і лавровим листом протягом 2-3 хвилин.
  3. Цибулю наріжте кубиками. Якщо використовуєте ріпчасту цибулю, то попередньо замаринуйте її в холодній воді з оцтом або лимонним соком.
  4. Яйця відваріть круто і наріжте кубиками.
  5. Додайте до салату рис, кальмари, цибулю, кукурудзу і кріп. Заправте майонезом.

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