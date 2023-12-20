Щось нове до святкового столу: Як приготувати салат з кальмарів та кукурудзи
Новий рік 2024 року буде роком Водяного Дракона. А цей міфічний персонаж любить морепродукти. Тому пропонуємо вам приготувати на святковий стіл салат з кальмарів.
Рецептом поділились на сайті prostoway. Для більш насиченого смаку салат можна додати тертий твердий сир, а якщо ви не любите ріпчасту цибулю, то її можна замінити салатною червоною. Також для більш пікантного смаку можна додати в салат дрібно нарізаний часник.
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Інгредієнти
- Кальмари — 500 г
- Рис — 0,5 склянки
- Яйця — 3 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Консервована кукурудза — 1 банка
- Кріп
- Сіль
- Майонез
Приготування
- Відваріть рис до готовності.
- Кальмари можуть бути замороженими або консервованими. Якщо свіжі, то розріжте їх на кільця і відваріть в підсоленій воді з перцем і лавровим листом протягом 2-3 хвилин.
- Цибулю наріжте кубиками. Якщо використовуєте ріпчасту цибулю, то попередньо замаринуйте її в холодній воді з оцтом або лимонним соком.
- Яйця відваріть круто і наріжте кубиками.
- Додайте до салату рис, кальмари, цибулю, кукурудзу і кріп. Заправте майонезом.
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