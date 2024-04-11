Краще ніж шашлик: як приготувати свинину у пиві до великодніх свят

Великодній стіл ломиться від різноманітних страв, але якщо ви хочете урізноманітнити меню і здивувати своїх близьких, спробуйте приготувати свинину в пиві.

Ця страва не потребує багато зусиль, але результат вас приємно здивує. Свинина виходить м'якою, ароматною та соковитою, пише Jul' Kitchen.

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Інгредієнти:

900 г свинини (ескалоп або шийка)

80 г сала або жиру

1/2 л темного пива

6 цибулин

3 сірих хлібних кірки

Сіль, перець на смак

1/2 ч. л. цукру

Приготування:

Наріжте сало або жир на шматочки та розтопіть на сковороді. Видаліть шкварки.

Обсмажте в розтопленому жирі цибулю, порізану півкільцями, до золотистого кольору.

Додайте свинину до цибулі. М'ясо повинне лежати на дні сковороди, щоб воно добре підсмажилося.

Дочекайтеся золотистої скоринки з одного боку, переверніть і обсмажте з іншого.

Влийте 1/3 частину пива і не закривайте сковороду, поки воно не випарується наполовину.

Додайте сіль, свіжозмелений перець, цукор і долийте ще 1/3 пива.

Прикрийте кришкою і тушкуйте на малому вогні 20 хвилин.

Додайте хлібні кірки, вилийте решту пива і залиште м'ясо настоюватися 30 хвилин.

Порада:

Для приготування страви використовуйте якісне темне пиво. Слідкуйте, щоб м'ясо не пересохло під час приготування. За бажанням до м'яса можна додати інші спеції та трави.

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