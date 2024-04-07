Розкрита хитрість приготування "ідеальної" картоплі по-селянськи
Картопля по-селянськи – це справжня класика української кухні. Смачні, ароматні, з хрусткою скоринкою – такі шматочки картоплі нікого не залишать байдужими.
Рецептом поділився фуд-блогер romanmishlen в соцмережі Instagram. Він розкрив секрет приготування "ідеальної картоплі по-селянськи" в духовці. Його хитрість полягає в тому, що перед запікання шматочки картоплі вимочуються в окропі 20 хв.
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Інгредієнти:
- Картопля — 0,5 кг,
- Сіль — 1 ч.л.
- Кукурудзяний крохмаль — 50 г,
- Червоний перець — 0,5 ч.л.,
- Чорний перець — 0,5 ч.л.,
- Паприка — 1 ч.л.,
- Олія.
Як правильно готувати картопляні шматочки в духовці:
Вибирайте картоплю білих сортів, адже вона більш крохмальна, що робить скоринку більш хрусткою.
Перед запіканням картоплю потрібно вимочити в окропі. Це допоможе їй краще пропектися, а також зробить скоринку більш хрусткою.
Правильні спеції: паприка дає колір та смак, куркума – золотистий відтінок, а мускатний горіх та часник – приємний аромат.
Висока температура: запікайте картоплю при 220°C, щоб скоринка одразу закріпилася і шматочки не ставали жорсткими.
Положення на деку: викладайте картоплю на деко шкіркою вниз, щоб мінімізувати контакт з папером для випічки.
Приготування:
- Картоплю помийте та наріжте на однакові часточки. Закип'ятіть воду, посоліть і замочіть картоплю в окропі.
- Злийте воду, обсушіть картоплю паперовими рушниками.
- Змішайте спеції, сіль та олію.
- Залийте картоплю ароматною олією, перемішайте. Залиште на 10 хвилин.
- Застеліть деко папером для випічки, викладіть картоплю шкіркою вниз.
- Випікайте в розігрітій духовці 20-25 хвилин.
Смачна та ароматна картопля по-сільськи готова, смачного!
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