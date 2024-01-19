Линяє чорний одяг: як допоможуть кава та шпинат

Чорний одяг - це класика, яка ніколи не виходить з моди. Однак, як і будь-який інший одяг, він може втратити свій колір з часом.

На щастя, є кілька способів зберегти чорний колір одягу і зробити його схожим на новий, пише SantePlusMag.

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Як прати чорну білизну

Перше правило, яке потрібно запам'ятати, - прати чорну білизну окремо від світлого одягу. Це допоможе запобігти вицвітанню кольору.

Якщо ви перете чорну білизну в пральній машині, рекомендується замочити її в суміші води, білого оцту та солі перед пранням. Це допоможе закріпити колір. Потім захистіть свій чорний одяг у барабані за допомогою сітчастого мішка, щоб він не пошкодився.

Після прання уникайте використання сушарки та розвішуйте одяг сушитися. Однак не рекомендується сушити їх на сонці, щоб зберегти їх текстильні волокна та колір.

Як посилити чорний колір

Існує два найпоширеніші способи підкреслити темний колір одягу:

Використання спеціального миючого засобу

Деякі мийні засоби спеціально створені для повернення блиску чорним тканинам. Ви можете вибрати спеціальний засіб для прання, щоб захистити пігменти вашої чорної білизни. Однак обов’язково дотримуйтесь дозування миючого засобу, щоб на чорному одязі не з’явилися плями.

Використання барвника

Щоб оживити чорний колір, ви також можете вибрати барвник. Однак майте на увазі, що барвники більш ефективні на таких тканинах, як бавовна, льон або шовк. Вони також можуть приклеюватися до синтетичних тканин, але не до поліестеру чи спандексу. Рекомендується використовувати теплу воду і темну фарбу для вбирання в одяг і досягнення природного чорного відтінку.

Природні методи

На додаток до цих двох методів, існують природні методи, які використовуються для збереження чорного одягу:

Кава

Щоб повернути блиск чорному одягу, змочіть тканину в міцній каві або додайте чашку кави в пральну машину. Кава дозволить вашій білизні відновити природний колір.

Вода з вареного шпинату

Для темних кольорів вода після приготування шпинату допомагає оживити кольори та боротися зі зміною кольору. Перш ніж прати чорні речі, спочатку замочіть їх у воді, в якій варився пучок шпинату. Прополощіть, а потім виперіть їх вручну.

Чай

Чай також є природним закріплювачем, який відроджує чорний колір на одязі. Просто розведіть пакетики чаю у воді, а потім замочіть у цьому розчині чорну білизну на 30 хвилин.

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