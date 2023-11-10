Експерти пояснили, як прати чорні джинси, щоб вони не втратили колір

Зберегти чорні джинси з насиченим кольором може бути важко – навіть після першого прання. З часом тканина втрачає колір та стає сірою.

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Однак фахівці пояснили, що зберегти чорний колір можна, якщо дотримуватися простих правил. Про це повідомляє Express.co.uk.

Чорні джинси завжди потрібно прати навиворіт при більш прохолодній температурі. Таким чином можна зберегти насичений колір.

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Окрім цього варто використовувати нижчу швидкість віджиму, аніж зазвичай. Оптимальною температурою для прання джинсів є 30 градусів.

Також варто додавати трохи рідини для прання, яка розроблена для чорних речей. Під час сушіння джинси теж варто тримати вивернутими, щоб сонячні промені не призводили до вицвітання.

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