Лінива вечеря: рецепт запеченої курки у духовці
Для цього рецепта вам знадобиться лише курча, масло, спеції, зелень, сіль і перець. Ідеальний варіант, коли немає сил готувати.
Інгредієнти:
Курча – 350 г
Масло вершкове – 15 г
Майоран – за смаком
Петрушка, гілочка – за смаком
Сіль – за смаком
Чорний перець – за смаком
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Спосіб приготування:
Курча помийте, посоліть і поперчіть. Всередину покладіть майоран, зелень петрушки, змастіть маслом і загорніть у фольгу.
Духовку виставте на 180 градусів та запікайте курча 30 хвилин.
Після цього дістаньте деко з духовки, розріжте фольгу ножицями та поставте розкрите курча запікатись до золотої скоринки.
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