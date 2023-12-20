Легко навчаються та дуже слухняні: рейтинг найрозумніших собак у світі

Собаки – це не просто пухнасті друзі, що виляють хвостом. Вони також неймовірно розумні тварини, здатні навчатися складних команд та розв'язувати поставлені завдання.

Фахівці назвали 10 найрозумніших порід собак, які стануть вам вірними друзями та компаньйонами.

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Бордер-колі

Бордер-коллі займають перше місце в рейтингу найрозумніших собак. Ці енергійні та спортивні собаки були виведені для пастушого господарства, тому вони мають чудові навички розв'язання проблем. Бордер-коллі легко навчаються нових команд і можуть запам'ятати до 1000 слів.

Пудель

Пуделі – це розумні та кмітливі собаки, які добре піддаються навчанню. Вони можуть виконувати складні завдання, такі як апортування, трюки та навіть виконання команд на відстані. Пуделі також дуже ласкаві та люблячі собаки, які чудово підходять для сімей з дітьми.

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Німецька вівчарка

Німецькі вівчарки - це розумні та віддані собаки, які часто використовуються в поліції та інших службах безпеки. Вони легко навчаються нових команд і можуть виконувати складні завдання. Німецькі вівчарки також дуже витривалі та енергійні собаки, які потребують багато активності.

Золотистий ретривер

Це доброзичливі та ласкаві собаки, які чудово підходять для сімей з дітьми. Вони легко навчаються та можуть виконувати складні завдання. Золотисті ретривери також дуже активні собаки, які потребують багато фізичних вправ.

Доберман-пінчер

Доберман-пінчери - це розумні та віддані собаки, які часто використовуються як сторожові собаки. Вони легко навчаються та можуть бути агресивними стосовно сторонніх. Доберман-пінчери також дуже енергійні собаки, які потребують багато фізичних вправ.

Шелті

Шетландські вівчарки - це розумні та активні собаки, які були виведені для пастушого господарства. Вони легко навчаються і можуть виконувати складні завдання. Шелті також дуже доброзичливі та ласкаві собаки, які чудово підходять для сімей з дітьми.

Лабрадор-ретривер

Це доброзичливі та ласкаві собаки, які є найпопулярнішими породами в Америці. Вони легко навчаються, виконуючи складні завдання. Лабрадор-ретривери також дуже активні собаки, які потребують багато фізичних вправ.

Папійон

Папійони – розумні та кмітливі собаки, які добре піддаються навчанню. Вони можуть виконувати складні завдання, такі як апортування, трюки та навіть виконання команд на відстані. Папійони також дуже ласкаві та люблячі собаки, які чудово підходять для сімей з дітьми.

Ротвейлер

Це сильні та потужні собаки, які часто використовуються як сторожові. Вони легко навчаються, але можуть бути агресивними стосовно сторонніх. Ротвейлери також дуже віддані собаки, які люблять свою сім'ю.

Австралійська пастуша собака

Австралійські пастуші собаки - це розумні та енергійні собаки, які були виведені для випасу худоби. Вони легко навчаються нових команд і можуть виконувати складні завдання. Австралійські пастуші собаки також дуже віддані собаки, які люблять свою сім'ю.

Вибираючи породу собаки, важливо враховувати свій спосіб життя, життєву ситуацію та потреби собаки.

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