Чи можна навчити собаку не гавкати без потреби: відповідь фахівця

Гавкіт собаки може бути дратівливим і навіть шкідливим для стосунків із сусідами. Якщо ваша собака гавкає без зупину, це буде дратувати не лише мешканців вашої оселі, а й тих людей, що живуть по сусідству.

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Фахівці з Аnimalreport розповіли про причини надмірного гавкання собак та про те, як змусити тварину поводитися "пристойно" не лише вдома, а й на вулиці.

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Найперше експерти радять прибрати мотивацію гавкати. Вам потрібно зрозуміти, чому вона гавкає. Якщо ви зможете визначити причину гавкоту, ви зможете почати працювати над її усуненням. Це можуть бути такі фактори:

Нудьга або розчарування

Страх або тривога

Спроба привернути увагу

Захист території

Наприклад, якщо ваша собака гавкає від нудьги, дайте їй більше фізичних і розумових вправ. Якщо вона гавкає від страху, допоможіть їй подолати свій страх за допомогою позитивного підкріплення.

Ігноруйте гавкіт

Якщо ваша собака гавкає, щоб привернути вашу увагу, ігноруйте її. Якщо ви відреагуєте на гавкіт, ви тільки закріпите цю поведінку.

Якщо ви не можете ігнорувати гавкіт, зачекайте, поки собака затихне, перш ніж приділити їй увагу.

Десенсибілізуйте собаку до подразника

Якщо ваша собака гавкає на конкретний подразник, наприклад, на інших собак або людей, ви можете спробувати десенсибілізувати її до цього подразника.

Почніть з того, що помістіть "подразник" на значній відстані від собаки. Дайте собаці частування, поки вона дивиться на подразник, але не гавкає. Поступово наближайте подразник, поки собака не зможе залишатися спокійною навіть поруч з ним. Для цього трюку вам потрібно буде домовитися з кимось зі знайомих, на чий прихід собака постійно реагує гавканням.

Коли ваша собака починає гавкати, попросіть її зробити щось, що не сумісне з гавкотом. Наприклад, ви можете попросити її лягти або сісти.

Якщо собака виконає вашу команду, похваліть її та дайте їй частування.

Тримайте собаку втомленою

Втомлена собака менш схильна до гавкоту. Переконайтеся, що ваша собака отримує достатньо фізичних і розумових вправ.

Зверніться до кінолога

Якщо ви не можете самостійно зменшити гавкіт своєї собаки, зверніться до сертифікованого професійного кінолога. Кінолог допоможе вам визначити причину гавкоту та розробити план лікування.

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