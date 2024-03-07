Легкий та корисний: як приготувати весняний салат

Як зробити весняний салат з селерою

Весна – чудовий час, щоб зарядити свій організм вітамінами! Салат з селерою – це не лише смачна, але й дуже корисна страва, яка допоможе вам відновити сили після зими.

Селера – це джерело вітамінів A, C, K, а також калію, фолієвої кислоти та клітковини. Цей овоч має протизапальну та антиоксидантну дію, покращує травлення та зміцнює імунітет.

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Інгредієнти:

2 стебла селери

1 яблуко

1 апельсин

1/2 склянки волоських горіхів

2 столові ложки оливкової олії

1 столова ложка лимонного соку

Сіль і перець за смаком

Приготування:

Наріжте селеру тонкими скибочками. Яблуко очистіть від шкірки та насіння, наріжте кубиками. Апельсин очистіть від шкірки та білої плівки, розберіть на часточки. Горіхи подрібніть. Змішайте всі інгредієнти в мисці. Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль і перець. Заправте салат і насолоджуйтесь!

Цей салат можна готувати з різними добавками:

Додайте зелень, наприклад, петрушку або кріп.

Використайте інші горіхи, наприклад, мигдаль або фундук.

Замість апельсина можна використовувати грейпфрут.

Смачного!

Нагадаємо, скільки цукру треба з’їдати в день, щоб не зашкодити організму.

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