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Легкий та корисний: як приготувати весняний салат

Ігор Романько

Як зробити весняний салат з селерою

Весна – чудовий час, щоб зарядити свій організм вітамінами! Салат з селерою – це не лише смачна, але й дуже корисна страва, яка допоможе вам відновити сили після зими.

Селера – це джерело вітамінів A, C, K, а також калію, фолієвої кислоти та клітковини. Цей овоч має протизапальну та антиоксидантну дію, покращує травлення та зміцнює імунітет.

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Інгредієнти:

  • 2 стебла селери
  • 1 яблуко
  • 1 апельсин
  • 1/2 склянки волоських горіхів
  • 2 столові ложки оливкової олії
  • 1 столова ложка лимонного соку
  • Сіль і перець за смаком

Приготування:

  1. Наріжте селеру тонкими скибочками.
  2. Яблуко очистіть від шкірки та насіння, наріжте кубиками.
  3. Апельсин очистіть від шкірки та білої плівки, розберіть на часточки.
  4. Горіхи подрібніть.
  5. Змішайте всі інгредієнти в мисці.
  6. Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль і перець.
  7. Заправте салат і насолоджуйтесь!

Цей салат можна готувати з різними добавками:

  • Додайте зелень, наприклад, петрушку або кріп.
  • Використайте інші горіхи, наприклад, мигдаль або фундук.
  • Замість апельсина можна використовувати грейпфрут.

Смачного!

Нагадаємо, скільки цукру треба з’їдати в день, щоб не зашкодити організму.

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