Легкий гарнір для тих, хто на дієті: рецепт шпинату у вершковому соусі
Легкий гарнір для тих, хто на дієті: рецепт шпинату у вершковому соусі
Не бійтеся великої кількості шпинату, адже під час тушкування він значно зменшиться в об'ємі. Ця страва стане чудовим гарніром до м'яса, курки, риби, а також начинкою для пирогів.
Для більш насиченого смаку вершкового соусу можна використовувати вершки з більшим відсотком жирності. Замість пармезану можна використовувати інші тверді сири, наприклад, чеддер або гауда. Про це пише Shuba.
Інгредієнти (на 4 порції):
- Шпинат - 600 г
- Вершкове масло 73% - 40 г
- Цибуля ріпчаста - 1/2 шт.
- Часник - 2 зубчики
- Молоко 2,5% - 100 г
- Вершки - 60 г
- Вершковий сир - 115 г
- Сіль - за смаком
- Перець чорний мелений - за смаком
- Перець каєнський - за смаком
- Пармезан тертий - 30 г
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Приготування:
- У великій каструлі з киплячою підсоленою водою відваріть шпинат протягом 30 секунд. Злийте воду і помістіть шпинат у миску з крижаною водою. Коли він охолоне, злийте воду і відіжміть зайву рідину.
- У великій сковороді на середньому вогні розтопіть вершкове масло. Додайте подрібнену цибулю і смажте до м'якості (близько 5 хвилин). Додайте подрібнений часник і готуйте ще хвилину.
- Влийте в сковороду молоко, вершки і додайте вершковий сир. Тушкуйте до розплавлення сиру. Приправте сіллю, чорним меленим перцем і каєнським перцем за смаком.
- Додайте шпинат і пармезан, перемішайте до однорідного стану.
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