Лікує нерви, шлунок та кишківник і продається в кожному магазині: який продукт треба регулярно вживати для покращення здоров‘я

Кефір - це не просто смачний кисломолочний продукт, а й справжня криниця здоров'я, особливо для людей після 50 років. З віком функції організму сповільнюються, йому потрібна додаткова підтримка, і кефір здатен з цим чудово впоратися.

Про це пише ТСН.

Чим же корисний кефір для організму?

Покращує мікрофлору кишечника:

Містить 50 корисних мікроорганізмів, які нормалізують баланс бактерій, зміцнюють імунітет, покращують травлення,знижують холестерин і сприяють виробленню вітамінів.

Збалансована мікрофлора кишечника забезпечує 80% загального імунітету організму.

Має потужну протимікробну дію:

Пробіотичні бактерії кефіру запобігають утворенню та розмноженню шкідливих мікроорганізмів, що провокують кандидоз,грибкові та урологічні захворювання, часті ГРВІ.

Зміцнює кістки та бореться з остеопорозом:

Багатий на фосфор, калій і вітамін К2, який сприяє засвоєнню кальцію.

Рекомендований людям після 50 років,вагітним, підліткам і тим, хто має дефіцит кальцію.

Для максимальної користі для кісток рекомендується вживати кефір жирністю 2,5-3,5%.

Нормалізує рівень цукру в крові:

Незважаючи на вміст цукру, кефір здатен нормалізувати рівень цукру і знижувати ризики розвитку діабету ІІ типу.

Корисний для серцево-судинної системи:

Містить вітамін К2, який знижує ризики утворення тромбів.

Полісахариди кефіру нормалізують артеріальний тиск і рівень холестерину.

Завдяки своїм властивостям кефір може протистояти багатьом серцево-судинним захворюванням.

Кому не можна пити кефір?

Не рекомендується вживати кефір натще,адже він може пошкодити слизову оболонку шлунка.

Протипоказаний людям з підвищеною кислотністю шлунку, гастритом, виразкою шлунка, панкреатитом і хворобами дванадцятипалої кишки.

Максимальна добова норма для дорослих - 250 мл.

Вживання кефіру - це простий і доступний спосіб покращити загальне самопочуття, зміцнити імунітет і зберегти здоров'я на довгі роки.

Нагадаємо, ми вже писали, як запобігти передчасному старінню.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!