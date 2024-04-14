Лікують діабет та ожиріння: науковці з'ясували, чи дійсно ягоди обліпихи є новітнім суперпродуктом

В останні роки все частіше можна почути про нові "суперпродукти", які нібито володіють чудодійними властивостями для здоров'я. Останнім часом до цього списку додалися ягоди обліпихи.

Але чи дійсно ця маленька яскраво-помаранчева ягода здатна впоратися з діабетом і ожирінням, як стверджують деякі заголовки, розбиралося видання IFLScience.

Ягоди обліпихи ростуть на кущі під назвою обліпиха (Hippophae rhamnoides). Цей колючий чагарник можна знайти в багатьох місцях, завдяки його стійкості до негоди, включаючи гірські та прибережні регіони.

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Використання обліпихи в народній медицині

Попри те, що ягоди обліпихи лише недавно стали "суперпродуктом", вважається, що їх використовували в традиційній медицині протягом сотень років.

Їх використовували для лікування різних захворювань, включаючи:

кашель та проблеми з травленням (Тибет і Монголія)

шкірні захворювання та астму (регіон Гімалаїв)

гіпертонію (деякі країни Центральної Азії)

Чи виправданий ажіотаж

Враховуючи широкий спектр традиційного використання ягід обліпихи, вчені зацікавилися аналізом їх складу та дослідженням того, які з компонентів, якщо такі є, можуть надати їм передбачувані переваги для здоров'я.

Хоча більшість досліджень, присвячених ягід обліпихи та їх впливу на здоров'я, каже, що переваг дійсно багато, кількість не обов'язково дорівнює якості. Наприклад, дослідження 2019 року, присвячене дослідженню обліпихової олії, виготовленої з насіння та м'якоті ягід, підкреслило, що олія є багатим джерелом омега-7 жирних кислот.

Вважається, що ці жирні кислоти відіграють роль у підтримці та зменшенні запалення слизових оболонок шлунково-кишкового тракту, очей і статевих органів.

Однак у дослідженні було зроблено висновок про те, що існує обмежена кількість доказів, які підтверджують очевидний позитивний вплив олії на здоров'я, і автори відзначають, що "більшість результатів, отриманих у цьому огляді, отримані в результаті досліджень ізольованих жирних кислот замість жирних кислот, екстрагованих з обліпихової олії".

Нещодавнє дослідження привернуло багато уваги завдяки дослідженню поживних властивостей ягід та їхнього потенціалу для боротьби з діабетом і ожирінням.

Чи варто їсти ягоди обліпихи?

Ягоди обліпихи багаті на поживні речовини, включаючи вітамін С, антиоксиданти та жирні кислоти омега-7. Традиційно їх використовували для лікування різних захворювань, але наукових доказів їх ефективності недостатньо.

Деякі дослідження свідчать про те, що ягоди обліпихи можуть мати потенційну користь для здоров'я, включаючи захист від окисного пошкодження, зниження рівня цукру в крові та покращення жирового обміну. Однак ці дослідження були проведені in vitro або на тваринах, і необхідні додаткові дослідження на людях, щоб підтвердити ці результати.

Ягоди обліпихи можна їсти свіжими, сушеними або у вигляді соку або добавок. Вони мають кислий смак і терпкий аромат, тому їх часто додають до інших продуктів, таких як йогурт, смузі або соуси.

Ягоди обліпихи безпечні для більшості людей, але можуть викликати діарею у деяких людей. Вагітні або годують груддю жінки повинні проконсультуватися зі своїм лікарем, перш ніж вживати ягоди обліпихи.

Увага! Перед вживанням обліпихи як лікувального засобу обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

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