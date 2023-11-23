Кулінари розповіли про три головні помилки, через які млинці вийдуть жорсткими та сухими

Як приготувати млинці - Чому не виходить приготувати тонкі млинці - чому млинці жорсткі та сухі

Часом млинці виходять жорсткими та сухими, що засмутить як кулінара, так і тих, хто смакуватиме. Цьому є просте пояснення – ви допускаєте дуже поширені помилки.

Ви хочете, що млинці були тонкими, м'якими та смачними? У жодному разі не використовуйте міксер та вершкове масло.

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Які помилки часто допускають при приготуванні млинців?

1. Міксер. Не можна "обробляти" тісто міксером, бо основа вийде більш однорідною. Відсутність грудочок не допоможе страві бути м'якою та пишною. Для цього вдайтеся до ложки або вінничка.

2. Часте перевертання млинців. Пам'ятайте, під час смаження млинець треба перевернути тільки один раз. Якщо ви це зробите кілька разів, то рівномірного прожарювання не буде, а млинець стане занадто тонким і сухим.

3. Вершкове масло. Млинці потрібно готувати тільки на олії. Якщо ви готуєте на розтопленому маслі, то страва буде жорсткою та гіркою.

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