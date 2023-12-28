Кулінари розкрили секрет, як зробити холодець прозорим

Приготувати прозорий холодець вдається не всім господиням або господарям. Бо часто желеподібна маса стає каламутною.

Щоб позбутися цієї проблеми, кулінари назвали секретний інгредієнт, який треба додавати у бульйон. Тоді страва матиме красивий та апетитний вигляд.

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Насамперед м'ясо для холодцю потрібно попередньо замочити та вилити перший бульйон, у якому воно варилося. Також не менш важливим є вчасне додавання необхідних інгредієнтів та збирання піни.

Крім того, готовий бульйон можна пропустити через фільтруючу поверхню. Але й від цього можна відмовитися, якщо використовувати додатковий інгредієнт.

Кулінари розповіли, що "врятувати" каламутний бульйон для холодцю можна, якщо додати яєчний білок. Проте цей спосіб не дуже зручний у використанні.

Якщо ви зрозуміли, що бульйон, що вариться, почав ставати каламутним, в рідину треба налити сік лимона. Вистачить соку з половини цього цитрусового. Кислота врятує консистенцію та не вплине на смак.

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