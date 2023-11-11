Кулінари розкрили хитрість, щоб відбивні завжди були соковитими

Найсмачніші відбивні виходять з правильно підібраного м'яса. Але треба знати й інші секрети приготування цієї простої страви.

Таку страву люблять як дорослі, так і діти. Щоб вона точно вдалася, скористайтеся порадами Pixel.

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Вибір м'яса

Найкраще підійде свинина, зокрема ошийок з невеликою кількістю жиру, свинячі лопатки або стегна світло-рожевого відтінку та прошарками жиру.

Якщо ви вирішили котувати з курятини, обирайте філе, з якого теж вийдуть соковиті відбивні.

Якщо це яловичина, то стегно має бути світло-червоним та зрілим. Якщо ж - баранина, обирайте світле стегно або світлий ошийок.

Якої товщини повинні бути шматки м'яса?

Не нарізайте м'ясо дуже тонко, оскільки воно може пригоріти, вийде жорстким та не соковитим.

Шматочки мають бути до 1,5 см. При цьому користуйтеся дуже гострим лезом, що легше можна було порізати волокна і не порушити структуру.

Після нарізки відбивайте м'ясо, але без фанатизму. Можна використовувати не кухонний молоток, а тендерайзер, який допоможе підготувати продукт до обсмажування значно швидше і якісніше.

Що потрібно додавати до відбивних?

Кулінари вважають, що м'ясо достатньо натерти меленим перцем та сіллю. Але ви можете додати ті спеції, які вам подобається. Знайте міру, щоб не перебити смак м'яса.

Важливим етапом є панірування відбивних, але перед цим треба добре просушити м'ясо. Для панірування використовуйте сухарі або кунжут, або з інші продукти за власним бажанням.

Скільки часу смажити відбивні?

Різні вчинити впливають на обсмажування відбивних: яка у вас сковорідка, температура, вид м'яса, панірування тощо. Але відбивну достатньо просмажувати на помірному вогні по 3 хвилин з кожної сторони.

Не робіть вогонь маленьким і обсмажувати відбивні надто довго – це головна помилка, чому страва може бути зіпсована.

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